LE FERROVIE DELLO STATO ANNUNCIANO IL VIA AI LAVORI PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITA’ ALLA STAZIONE DI LECCE

RFI, LECCE: AL VIA I LAVORI PER L’ACCESSIBILITÀ IN STAZIONE

investimento economico circa 6 milioni di euro, opera finanziata con fondi PNRR

Lecce, 19 agosto 2024 – Sono partiti i lavori a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per migliorare l’accessibilità nella stazione di Lecce.

Massima priorità ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per accelerare la messa in esercizio degli ascensori. Sul terzo marciapiede sono iniziate le opere di adeguamento con la bonifica della pensilina e della pavimentazione e la realizzazione delle strutture necessarie all’inserimento di un ascensore.

Si proseguirà con il restyling del sottopasso e poi con gli interventi di adeguamento del secondo marciapiede. Successivamente sarà la volta del primo marciapiede che verrà adeguato anche in altezza per agevolare la salita e la discesa dei passeggeri.

Le azioni di riqualificazione prevedono l’installazione di tre ascensori in corrispondenza dei marciapiedi 1, 2 e 3, l’adeguamento dei percorsi tattili, nonché il miglioramento dell’illuminazione e dei sistemi di informazione al pubblico. Il progetto prevede, inoltre, la rifunzionalizzazione e la valorizzazione del sottopasso e degli spazi interni ed esterni di stazione. Gli interventi sono finanziati con fondi PNRR per un investimento economico di circa 6 milioni di euro.

RFI sta pianificando le lavorazioni in modo da contenere gli impatti per i viaggiatori in arrivo e in partenza nello scalo salentino.

Il progetto e il cantiere della stazione di Lecce sono orientati a conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in linea con il protocollo Envision per infrastrutture sostenibili.

Nella stazione di Lecce è attivo il servizio Sala Blu che fornisce assistenza gratuita alle persone a ridotta mobilità.

