INCENDIO NELLA NOTTE A LIZZANELLO

di Giovanni Gemma ______ Un’auto a diesel ha preso fuoco nella nottata, nell’estrema periferia di Lizzanello. Poco dopo l’una di notte, svegliati dal fragore delle esplosioni (consuete, in questi casi) dei finestrini, gli abitanti del rione campo sportivo si sono ritrovati dinanzi uno sventurato spettacolo.

I vigili del fuoco di Lecce sono stati avvisati rapidamente e il loro intervento ha evitato un allargamento dell’incendio, iniziato nella parte anteriore dell’auto; tuttavia, il mezzo era ormai totalmente avvolto dalle fiamme e insalvabile.

Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri, che provvederanno come da prassi ad acquisire le immagini delle telecamere delle abitazioni in zona. È vero, non sono molti gli impianti di videosorveglianza vicini al luogo dell’accaduto, ma alcuni possono regalare inquadrature della strada molto utili. La via in cui era l’auto è stretta e abbastanza abitata; non ci sono stati danni ad altro, né edifici né mezzi né persone.

Ad ora non si hanno certezze sulla responsabilità dell’incendio. È possibile che l’auto abbia preso fuoco per via di un cortocircuito o per un surriscaldamento anomalo, un brutto regalo di fine estate al proprietario. Oppure – e questa sarebbe una sfortuna persino maggiore – si tratta d’un caso di piromania a tempo perso. Dato lo stato ormai scheletrico del mezzo, è molto improbabile risalire con certezza alla causa dell’incendio.

La cronaca lizzanellese ultimamente ci ha abituati ad episodi di piromania molto ben indirizzata, in linea con il modus operandi di alcuni fattacci nel confinante paese di Cavallino. Nessun elemento attuale, ripetiamo, giustifica l’ipotesi di un dolo. Le indagini sono in corso, e sicuramente ci sarà materiale su cui lavorare vista la sempre minor rarità degli incendi d’auto nella zona. Per gli abitanti del posto, è un altro tassello da aggiungere alla lista delle cronache negative del paese.

