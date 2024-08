MEDICO MUORE PER MALORE IN MARE

(e.l.) ______

“Stanotte il nostro amatissimo Vito è improvvisamente salito in cielo proprio come ha vissuto, con la leggerezza e la gioia di vivere che lo rendevano unico. Ha deciso di andarsene nel mare che amava tanto, nella terra per cui ha lottato, fino all’ultimo giorno”.

Così l’annuncio dei famigliari postato su Facebook.

Il medico Vito Procacci, 65 anni, di Bari, direttore del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, in vacanza a Gallipoli insieme alla moglie, ha avuto un malore da cui nn si è ripreso non appena entrato in acqua per un bagno di mezzanotte.

