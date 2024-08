DIARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 23 AGOSTO 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 23 agosto 2024.

Santa Rosa da Lima.

Ad Alezio Mino Sidel festeggia il suo compleanno: auguri!

Novantasette anni fa, il 23 agosto del 1927, venivano giustiziati nella prigione di Charlestown, in America, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti.

Accusati della rapina al calzaturificio “Slater and Morril” e dell’uccisione di un cassiere e di una guardia giurata, i due immigrati italiani furono condannati alla sedia elettrica in un clima di tensione politica contro immigrati, sindacalisti, operai e masse cittadine, desiderose di riscatto sociale a causa di una serie di attentati di natura anarchica che il governo Wilson voleva reprimere in maniera esemplare.

La stessa sentenza del giudice che definisce i due italoamericani “due anarchici bastardi” è fondamentale per capire quale pregiudizio circondasse questo processo.

Il giorno della loro morte migliaia di persone si riversarono in strada per protestare contro le decisioni prese e a nulla servirono le rivelazioni del portoricano Celestino Madeiros che scagionavano completamente Sacco e Vanzetti.

Proverbio salentino: Ci nasce bbehhra, nasce maretata

In altri contesti sociali, comunque eterno il significato: la bellezza aiuta.

Category: Costume e società