LE PAROLE DI LUCA GOTTI ALLA VIGILIA DI INTER – LECCE, SECONDA DI CAMPIONATO. SI GIOCA A SAN SIRO SABATO 24 ORE 20.45

“C’è dispiacere per il risultato della prima partita del campionato e per gli errori commessi. Abbiamo cercato di lavorare sugli errori per limitarli, lavorando sulle nostre qualità che potrebbero dar fastidio all’Inter…

Il risultato contro l’Atalanta è figlio degli errori che abbiamo commesso. Non devo perdere di vista quello che di buono abbiamo fatto finora. L’Inter lo scorso anno ha fatto 94 punti e ha perso solo due partite. Sappiamo che è una partita di un certo tipo. Sappiamo che tipo di atteggiamento servirà. Devo riuscire a usare tutto, ogni allenamento e ogni partita per cercare di migliorare la squadra. Siamo alla seconda partita di campionato ed è lunghissima, è una maratona…”

