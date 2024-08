SINTESI DELLA PARTITA NELLE PAROLE NEGLI SPOGLIATOIO DI LUCA GOTTI. L’ALLENATORE NON HA RISPOSTO ALLE DOMANDE SUL CALCIOMERCATO, E HA FATTO BENE: DI ANTONIO CONTE NE BASTA UNO, E PER FORTUNA STA A NAPOLI

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce nella conferenza stampa del post partita di San Siro ______

“La mia analisi è che al quarto minuto facciamo un altro errore in area, siamo un po’ troppo attratti dalla palla: avremmo potuto gestire meglio quel cross.

Da lì in avanti abbiamo fatto, credo, la partita che dovevamo fare, anche con una certa attenzione. Siamo stati bravi in altre situazioni, anche sulle scelte, mettendo in conto le qualità dell’Inter.

L’obiettivo è mettere piano piano in evidenza le qualità che possono consentire al Lecce di essere più pericoloso, in queste prime partite è chiaro che sia complicato”. ______

