L’EDITORE INVITA ALL’INCONTRO CON DIEGO MARTINA “Big Japan: Made in Japan” A LECCE MERCOLEDI’ 4

di Stefano Donno ______

Preparatevi a un’immersione totale nella cultura giapponese! Mondi Sommersi Comix Food ospiterà l’evento “Big Japan: Made in Japan”, un incontro esclusivo con lo scrittore e traduttore Diego Martina (italiano trapiantato in Giappone da più di un decennio, nella foto), che ci guiderà alla scoperta di un Paese affascinante e multiforme. L’appuntamento, dunque, è per il 4 settembre 2024, ore 19,00 presso Mondi Sommersi Comix Food in Viale Felice Cavallotti 1/E 1/F – Lecce. Interverranno con l’autore l’editore Stefano Donno, e Max Favatano (Mondi Sommersi Comix Food).

L’evento è imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura, cultura pop e Giappone. Diego Martina, esperto conoscitore della lingua e della cultura nipponica, ci condurrà in un viaggio attraverso la sua esperienza diretta nel Paese del Sol Levante.

Di cosa si parlerà?

Haiku: l’essenza della poesia giapponese. Approfondiremo la figura del poeta Akano Yotsuba e la sua raccolta di haiku “Chiodi Battuti”, tradotta magistralmente da Diego Martina per i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno. Scopriremo insieme l’antica arte dello haiku e la sua straordinaria attualità. Manga e anime: un universo affascinante. Diego Martina ci svelerà i segreti di questo fenomeno culturale che ha conquistato il mondo, condividendo la sua passione per manga e anime e raccontandoci (anche in veste di traduttore) come questi mondi immaginari rispecchiano la società giapponese. Il Giappone contemporaneo visto da un italiano. Attraverso gli occhi di Diego Martina, esploreremo il Giappone di oggi: le sue tradizioni millenarie, la sua cultura pop, la sua società in continua evoluzione.

Perché non perdersi questo evento?

Un’occasione unica per conoscere da vicino un esperto del Giappone. Un viaggio affascinante nella cultura nipponica. L’opportunità di approfondire la tua conoscenza dello haiku e della letteratura giapponese. Un momento di confronto e di scambio con altri appassionati.

Chi è Akano Yotsuba? Nato a Kōchi nel 1977, Akano Yotsuba è uno dei più carismatici poeti haiku della sua generazione. Vincitore del Premio Nuove Voci dello Haiku Moderno, Yotsuba è apprezzato per la sua capacità di catturare la bellezza e la complessità del mondo in poche parole.

Chi è Diego Martina? Nato nel 1986, Diego Martina è uno yamatologo, scrittore e traduttore specializzato in letteratura giapponese. Ha studiato e vissuto a lungo in Giappone, dove ha approfondito la sua conoscenza della lingua e della cultura del Paese del Sol Levante. È discepolo di Kuroda Momoko, famosissima poetessa di haiku.

#BigJapan #MadeinJapan #Haiku #Manga #Anime #Giappone #CulturaGiapponese #DiegoMartina #AkanoYotsuba #SuzukiOji

Info link

I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Mondi Sommersi Comics Food

[

Category: Cronaca, Eventi, Io la vedo così