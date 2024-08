REPORT DEI CARABINERI SU CONTROLLI SUL LAVORO IN NERO

I controlli in tutta la provincia hanno riguardato bar, ristoranti, alcuni cantieri edili e aziende agricole. Il bilancio delle attività del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce unitamente a personale ITL di Lecce e con la collaborazione dell’Arma Territoriale.

Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce, opera in piena sinergia con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce e i reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, con il prioritario scopo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e, più in generale, tutelare il lavoratore. Annovera, tra i suoi eterogenei compiti, la vigilanza sull’applicazione delle normative in materia di diritti civili e sociali, tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e occupazione delle “categorie protette” e vulnerabili come i cittadini extracomunitari.

In questo mese di agosto, i Carabinieri del NIL di Lecce, unitamente agli Ispettori della ITL di Lecce, in stretto coordinamento con i colleghi dei Comandi Stazione territorialmente competenti, hanno controllato complessivamente 25 aziende, riscontrando in tutte irregolarità, trovato 6 lavoratori in nero, contestato illeciti amministrativi in materia di lavoro sommerso ed emesso verbali per violazioni amministrative (in misura ridotta) per circa 110.000,00 euro; emesso 6 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare o per gravi violazioni in materia di sicurezza; denunciato all’autorità giudiziaria 16 titolari o amministratori di aziende, emesso alcune prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con ammende contestate per oltre 50.000,00 euro. Numeri, questi, che aiutano, sia pure solo parzialmente, a rendere la misura dell’impegno sviluppato dai militari nel settore della legislazione sociale. Ben più difficile è tradurre in numeri, invece, lo sforzo che, ogni giorno, viene profuso per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Tale attività ispettiva con relativi controlli sono state effettuate nei comuni di Lecce, Porto Cesareo, Nardò, Santa Maria al Bagno, Otranto, Torre San Giovanni, Tricase, Melendugno, Santa Maria di Leuca e Copertino.

Le violazioni accertate hanno riguardato specialmente l’assunzione di lavoratori n nero, alcuni sprovvisti di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, per aver adibito i lavoratori ad una mansione specifica senza la prevista formazione generale e l’idoneità alla mansione, per mancanza di igiene sul luogo di lavoro, per non aver elaborato il DVR (documento di valutazione dei rischi), per aver installato dei sistemi di videosorveglianza in assenza di preventiva autorizzazione, per aver adibito al lavoro i lavoratori in assenza di visita medica preventiva e per non aver installato sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

Si evidenzia che, essendo i procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

Lecce, 27 agosto 2024.

