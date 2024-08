AQUILONI IN VOLO SU ROCA VECCHIA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ufficio stampa della Provincia di Lecce ci manda il seguente comunicato ______

Il 7 e 8 settembre tutti con il naso all’insù per osservare il volo dei giganti dell’aria a Roca Vecchia. Allestimenti, stand, espositori, decorazioni, attività e spettacoli per bambini, adulti e famiglie, e tantissimi aquiloni pronti a volare nel cielo della marina adriatica, in un tripudio di colori ed emozioni pronti a lasciare il segno.

Tutto questo è “Giganti in volo”, Festival internazionale degli aquiloni, evento presentato questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Adorno, a Lecce.

Il Comune di Melendugno ed il Club Eolo di Gubbio, gruppo tra i più longevi presente ai maggiori festival degli aquiloni nel mondo, ha promosso ed organizzato la prima edizione di un evento pronto a colorare ed animare l’estate salentina.

Ad illustrare programma ed attività collaterali del Festival, che si avvale della collaborazione di Camera di Commercio di Lecce, Parrocchia Maria SS. Assunta Melendugno, Oratorio Don Orione Melendugno, Giovani in Gioco, Surf Fest, Narconon, e che gode del patrocinio della Provincia di Lecce, sono intervenuti il capo di gabinetto della Provincia di Lecce Antonio Perrone, il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino, con le consigliere Patrizia Gerardi (Ambiente) e Roberta Montinaro (Marketign territoriale), ed il segretario della Camera di Commercio di Lecce Francesco De Giorgi.

“Come Provincia di Lecce abbiamo da subito condiviso lo spirito dell’evento concedendo il patrocinio dell’Ente. Presentiamo un programma ricco che avrà come scenario una cornice magica come quella di Roca Vecchia, e che coniuga al meglio peculiarità ambientali e tradizioni enogastronomiche: il tutto nell’ottica della destagionalizzazione turistica”, ha detto nel suo intervento di saluto il capo di gabinetto dell’Ente Antonio Perrone.

Fin dall’antichità il vento ha permesso alle civiltà di tutto il mondo di conquistare nuove terre, nuovi orizzonti, di osare pensare al di là dei propri confini. “ Su questa onda visionaria nasce la volontà di dare vita a questo Festival. Un pensiero che non si ferma solo alla mera realizzazione dell’evento, ma che intende essere l’inizio di un percorso che ha come obiettivo quello di utilizzare una delle risorse caratteristiche del nostro territorio, il vento”, ha dichiarato il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino.

“Coprotagonisti gli aquiloni giganti che con i loro colori, le loro dimensioni e la loro festosità, ci permetteranno di celebrare un momento condiviso di gioiosa sostenibilità”, ha detto Patrizia Gerardi, consigliera delegata all’Ambiente, che insieme alla consigliera Roberta Montinaro ha curato l’iter organizzativo della manifestazione.

Intorno al campo di volo, appositamente allestito, vi sarà la presenza di attività locali che promuoveranno le tipicità legate all’enogastronomia, con prodotti del territorio a km 0, prodotti artigianali e solidali. Il giardino del vento sarà uno dei fiori all’occhiello della manifestazione, mentre per i più piccoli sarà allestita un’area dedicata con la presenza di gonfiabili, giochi e laboratori. Non mancherà la musica con la pizzica salentina de L’Allegra Compagnia, evento in programma domenica 8 settembre (ore 17).

Oltre al Club Eolo di Gubbio, hanno aderito alla manifestazione: Aquilonisti Millepiedi Foligno, Twister Team San Benedetto del Tronto, Vado dove ti porta il Vento Modena, Gli Aquilotti Morrovalle, Chi met di Bacalà Forlì, Teste per Aria San Zenone degli Ezzelini, Bernhard Dingwerth, Werner Bache, Erwin Abraham.

