REPORT DELLA QUESTURA DI LECCE SU PROVVEDIMENTO CONTRO TIFOSO

Nella giornata di ieri, a seguito dell’incontro di calcio “U.S. Lecce vs Atalanta B.C.” disputatosi il 19 agosto ultimo scorso presso lo stadio Ettore Giardiniero è stato emesso dal Questore della provincia di Lecce un provvedimento D.a.spo. nei confronti di un tifoso.

Durante il suddetto match si verificava il lancio di numerosi fumogeni e petardi, provenienti per la maggior parte della Curva Nord dove presente la frangia più al oltranzista della tifoseria. Il lancio interessava soprattutto la parte bassa del settore, tuttavia un grosso artifizio pirotecnico raggiungeva la pista di atletica a ridosso del rettangolo di gioco senza però provocare danni a persone o cose. I poliziotti della Digos hanno provveduto alle indagini visionando i filmati del sistema di videosorveglianza registrati durante l’incontro e hanno così individuato il tifoso responsabile dell’accensione e lancio del grosso petardo, un 30enne residente a Gagliano del Capo appartenente a un sottogruppo della tifoseria organizzata leccese.

In seguito la Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha condotto l’istruttoria che ha portato all’accertamento ed alla successiva emissione da parte del Questore del provvedimento D.a.spo. che vieta al tifoso la partecipazione alle manifestazioni sportive di ogni genere per di 3 anni, considerata la partecipazione attiva dello stesso a comportamenti ritenuti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e per prevenirne quindi la reiterazione.

L’uomo inoltre è stato deferito all’A.G. per lancio di materiale pericoloso commesso in occasione di manifestazione sportive.

Proseguono le indagini a cura della Digos di Lecce al fine di individuare ulteriori responsabili.

Lecce, 28 agosto 2024

Category: Cronaca