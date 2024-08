ANZIANA MUORE IN INCIDENTE STRADALE

(e.l.) _______ Drammatico incidente stradale ieri sera a Sannicola, all’uscita dello svincolo della Lecce – Gallipoli. Il bilancio è di un morto e quattro feriti. La vittima è Maddalena Verdesca, 72 anni, di Nardò.

Per cause ancora da accertare, la Volkswagen Up che guidava si è scontrata frontalmente con una Citroen DS7 con a bordo una famiglia di turisti tedeschi.

L‘impatto è stato violento e per lei fatale. E‘ morta sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

I feriti, fra cui i due figli minorenni della coppia, sono stati portati all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di GallipolI (nella foto) per accertamenti, non sono in gravi condizioni.

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

