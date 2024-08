MALDICENZE DI QUALCUNO SUI SOCI DEL LECCE CHE INTASCHEREBBERO I SOLDI ENTRATI COL CALCIO MERCATO. IL PRESIDENTE SAVERIO STICCHI DAMIANI SI INCAZZA NON POCO, TANTO DA RISPONDERE IN CONFERENZA STAMPA

(Rdl) ______ ECCO LA SINTESI DELLE SUE DICHIARAZIONI DI IERI SERA ______

“Niente di più falso…

Posso capire piccoli e grandi malumori all’inizio di una stagione che si annuncia difficilissima , ma voglio sgomberare il campo da qualsiasi equivoco sulla gestione della nostra società”.

Negli ultimi due anni registriamo effettivamente delle plus valenze. Ma non è il caso di farsi dei… film sulle voci di un presunto arricchimento dei soci. Queste voci rischiano solo di provocare la rottura del giocattolo.

Invito chiunque a controllare i nostri bilanci e troverete sempre conferimenti dei soci e mai una distribuzione degli utili che sia diversa dallo zero. Mai un euro è stato incassato in tutti questi anni, sebbene siano state sborsate decine di milioni da dieci anni a questa parte. Voglio sottolineare che la nostra è una società che non percepisce consensi di alcun tipo. Anche se sarebbe più che legittimo pensare che qualcuno possa in qualche modo recuperare i soldi sborsati in tutti questi anni. Ma questo non è mai avvenuto e non avviene certamente ora.

Anche perché pensiamo alla realizzazione del centro sportivo. Siamo tra le pochissime squadre a non averlo e mi vergogno quando prendiamo qualche nuovo giocatore che ci chiede se abbiamo un centro sportivo e sono costretto a dire che non esiste e mi sento… un verme. Abbiamo a disposizione una struttura ad Acaja che è molto bella, ma che non garantisce tutto quello di cui ha bisogno una squadra di serie A…

…Basta la politica dell’odio.

Se davvero vogliamo la terza salvezza dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.

L’U.S. Lecce non vende i suoi giocatori per un tornaconto personale – spiega -. Ripeto, nessuno ha mai guadagnano un euro sul Lecce e credo che siamo l’unica società dove il Cda non percepisca compensi…

Altrove ci sono società che usano il calcio per fini personale. A Lecce no”.

