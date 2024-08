ARRIVANO I PRIMI TRE PUNTI. MA CHE SOFFERENZA! KRSTOVIC RIESCE A SEGNARE, POI DORGU ESPULSO, PERO’ IL LECCE IN INFERIORITA’ NUMERICA PER META’ PARTITA TIENE FINO ALLA FINE

(Rdl) ______ Inizio di stagione problematico per Lecce e Cagliari, peggio per i padroni di casa, ancora a zero su tutti i fronti, degli ospiti, che almeno hanno racimolato due pareggi. Entrambe comunque alla terza giornata cercano la prima vittoria, per dare una bella partenza, sia pur in ritardo, al proprio campionato.

Al Via del Mare è una bella giornata di sole, la temperatura elevata, ma non in maniera ossessiva come nei giorni precedenti, ogni tanto qualche folata di vento, spalti gremiti, con colorata rappresentanza ospite e tifoserie gemellate che rinnovano la loro amicizia.

Luca Gotti manda in campo: Falcone – Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo – Ramadani, Pierret – Dorgu, Oudin, Banda – Krstovic.

Davide Nicola: Scuffet – Zappa, Mina, Luperto – Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello – Piccoli, Luvumbo.

Inizio a ritmi piuttosto blandi, la prima occasione al minuto 7 è per i padroni di casa. La regala Mina con un retropassaggio scellerato al portiere che però innesca Krstovic, la spreca appunto Krstovic, lento e impacciato, la salva Luperto davanti la linea dopo aver avuto tutto il tempo di recuperare.

Silenzio assordante nell’occasione dei tifosi di casa, che non ci possono credere, a quanto appena visto.

Prima occasione per il Cagliari al minuto 17: Luvumbo scappa via a Baschirotto, entra in area e spara un potente sinistro che colpisce la traversa, terminando sul fondo.

Ora la partita è salita di tono, con entrambe le squadre che cercano di sbloccarla.

Al 21′ su cross di Zappa destro al volo di Piccoli diretto in porta, Gaspar riesce ribatterlo col corpo.

Poi IL VANTAGGIO DEL LECCE! KRSTOVIC! 26′. 1 – 0.

Su azione di calcio d’angolo, assist di testa di Gaspar sotto porta su cui si avventa Krstovic, che riesce a metterla dentro, toccandola di piede.

La reazione degli ospiti è in un sinistro potente di Luvumbo in area, deviato da Baschirotto in corner.

Prima che le squadre vadano al riposo, Dorgu protagonista assoluto. In negativo. Prima su cross di Guilbert stacca di testa da ottima posizione, ma non centra la porta, alto. Poi fa un fallo cattivo su Prati, che il signor Michael Fabbri di Ravenna giudica in prima battuta da cartellino giallo, ma poi, richiamato dal Var, va a rivedere e decide per il rosso diretto.

Si rivedono al Via del Mare, da avversari, Lapadula e Palomino, schierati da Nicola al rientro delle squadre in campo, dove c’è pure sempre da avversario un altro ex pesante, Piccoli.

Al minuto 54 Falcone salva in maniera prodigiosa su colpo di testa ravvicinato di Azzi.

Gotti cambia Oudin con Morente.

Il Cagliari preme, il Lecce non si ,imita a difendersi, Banda pericoloso in contropiede.

Ospiti ora in forcing prolungato, ma prima Lapadula e poi Piccoli non riescono a segnare.

Pure a Pawaga, un villaggio africano della Tanzania, si soffre da matti per questo ruvido Lecce-Cagliari.

Falcone cerca di perdere un po’ di tempo, ma si becca subito un giallo preventivo.

Altri due cambi nel Cagliari, si annuncia un finale palpitante, ma mancano ancora venti minuti più recupero.

Tre cambi in simultanea per il Lecce, tensione e nervosismo a volontà in campo, anche se non c’è stato niente più di concreto.

Esce Piccoli, fra gli applausi dei tifosi di casa, che non hanno dimenticato, entra l’uomo dei miracoli nel finale, Pavoletti, tanto per provarle proprio tutte.

Altra parata decisiva di Falcone che respinge un diagonale letale di Luvumbo.

Pressione del Cagliari, un tiro a botta sicura di Viola trova la traversa.

Sette minuti di recupero.

Due corner consecutivi del Lecce alleggeriscono la pressione degli avversari.

Come pure l’esordio di Rebic, al quarto dei sette minuti di recupero.

Senza respiro. A ogni palla persa dal Cagliari, il pubblico esulta come ad un gol.

Il Lecce comunque finisce in avanti, con un calcio d’angolo conquistato su un tiro di Pierotti respinto.

Poi il boato per il triplice fischio.

