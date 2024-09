ADDIO A GABRIEL

(e.l.) _______ Drammatico incidente mortale questa notte nel centro di Fasano, in via Roma. La vittima è Gabriel Lanzillotti, 18 anni da compiere fra due giorni, di Ceglie Messapica..

Per cause ancora da accertare, la moto su cui viaggiava, guidata da un amico, si è scontrata con una Smart.



L‘impatto è stato violento e per lui fatale. Soccorso e portato d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, è morto poco dopo il ricovero, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Rimane grave l’amico, anch’egli ricoverato nello stesso ospedale.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Ha scritto in un post su Facebook la società di calcio di Ostuni:

“Con profonda tristezza e sgomento apprendiamo della prematura scomparsa del giovanissimo Gabriel Lanzilotti. Gabriel era prossimo al tesseramento con l’Ostuni, in accordo con il TAF Ceglie, per aggiungersi alla nostra Juniores.

L’ASD Ostuni Calcio 24 si unisce al dolore della famiglia e degli amici esprimendo le più sentite condoglianze”.



