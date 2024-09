DEGENERA LITE FRA EX FIDANZATI

(e.l.) ______ Due ex fidanzati, di 35 e 28 anni, ieri sera, a Galatina, erano usciti per andare a cena. Non è stata una buona idea. Invece di quella della passione, del ritorno di fiamma, fra di loro si è accesa la scintilla dell’astio e del rancore.

Così le se ne è andata via e ha telefonato al padre chiedendogli di andarla a prendere, per poter tronare a casa.

Fin qui niente di rilevante.

Però quando il padre è andato a prendere la figlia ed ha incrociato l’ex fidanzato, la nuova discussione, fra i due uomini, è ben presto degenerata e il padre ha accoltellato il giovane e gli ha rotto pure un bracco

All’intervento dei Carabinieri, la vittima è stata portata all’ospedale Cardinale Panico di Tricase (nella foto); l’aggressore è stato denunciato a piede libero.

Category: Cronaca