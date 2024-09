UN ARRESTO PER RAPINA AVVENUTA QUASI DUE ANNI FA

(e.l.) ______ Ieri agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nardò (nella foto), al termine di una lunga indagine su quanto accaduto ill 12 dicembre 2022, hanno eseguito ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica di Lecce, nei confronti di Fabio Loria 40 anni, di Nardò, con precedenti.

L’accusa è di rapina aggravata in concorso.

Nella ricostruzione degli inquirenti, si recava a bordo della sua auto presso un’autofficina di Galatone insieme ad un complice. Dopo essere entrato, rimaneva all’interno per qualche minuto e poi usciva per attendere in macchina che uscisse dall’officina un anziano, entrato per contrattare l’acquisto di un mezzo.

Ad attendere l’anziano nella sua auto vi era la moglie; insieme subito dopo si recavano a Nardò in un centro commerciale, ignari di essere inseguiti dai due uomini che poco prima avevano incrociato presso l’autofficina.

Giunti nel parcheggio del centro commerciale, non appena sceso dalla macchina, l’anziano signore veniva immobilizzato e rapinato di 3000 euro e del cellulare.

L’autore della rapina fuggiva a piedi in direzione dell’ingresso posteriore del centro commerciale dove ad attenderlo a bordo dell’auto c’era l’odierno arrestato, che ripartiva a tutta velocità facendo perdere le tracce.

Category: Cronaca