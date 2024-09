NOVITA’ EDITORIALI / LA MIA ASIA

di Raffaele Polo ______

Clara Nubile (nella foto), nata sotto il segno della Tigre, fa la traduttrice editoriale, scrive e ogni tanto pubblica libri, viaggia, racconta.

Ha vissuto, ricercato, lavorato, sognato a lungo in India; ama l’Asia e crede nel potere della parola. Ora dopo tanto peregrinare vive a sud, tra acqua e campagna. E, in questa raccolta di racconti (Le febbri, Besa, pagine 168, 15 euro) l’autrice compone una sorta di affresco, in un arco temporale che va dagli anni Quaranta ai giorni nostri, dove Oriente e Occidente s’incontrano, si scontrano, s’intrecciano e a volte si separano, oppure s’innestano. Vite quotidiane, come quella di Giulia, studentessa italiana di sitar a Mumbai che riflette sulla dipendenza del desiderio; oppure Hitendra, che vive in India e guarda i film di Lino Banfi in italiano; o ancora Tack, donna tailandese che studia italiano con un maestro indiano e ha trovato la serenità in sogno; e Cherry, prostituta di Bangkok, che si sente figlia della sua città immensa e bestiale, punita da un cliente lacrimoso per un gesto d’affetto sbagliato. I protagonisti di questi racconti vivono inseguendo il viaggio, la verità e sé stessi a qualsiasi costo, perfino a rischio della vita.

Sullo sfondo, l’Asia in tutto il suo splendore e il suo orrore, raccontata così com’è: nuda e cruda, senza esotismi. Racconti attuali e molto umani, irrimediabilmente umani, intessuti di piccoli miracoli e illuminazioni improvvise. Racconti preziosi, sul significato dell’incontro e della diversità, anche quando a incontrarsi sono solo due fantasmi.

