GIOVANE MAROCCHINO FINISCE IN CARCERE PER MOLESTIE SESSUALI

(e.l.) ______ Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, intervenuti in una spiaggia di Porto Cesareo, hanno arrestato in flagranza reato un giovane di 31 anni di nazionalità marocchina, con le accuse di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce ha disposto che fosse rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola.

Nella ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe assunto atteggiamenti non equivoci di natura sessuale nei confronti di una giovane turista che si trovava al mare in compagnia delle figlie ancora in tenera età; quando la donna si è allontanata, per sottrarsi alle ‘attenzioni’ del giovane, egli l’avrebbe seguita fino a casa e avrebbe continuato a molestarla

Infine, all’arrivo dei militari, chiamati dalla vittima, ha cercato fuggire e ne ha ferito uno che cercava di bloccarlo.

