NOTE D’ARTE / PERSONALE DI CARLA SELLO A LECCE IN PIAZZETTA CARDUCCCI

di Raffaele Polo ______

“Tranmutation” è il titolo del nuovo progetto espositivo dell’artista friulana Carla Sello (nella foto) che presenta sino al 6 ottobre 2024, nel complesso monumentale dell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa (Lecce piazzetta Carducci) una serie di opere realizzate con la plastica secondo una tecnica del tutto personale.

La mostra, patrocinata dalla Provincia di Lecce e dall’Accademia di Belle Arti di Lecce, è organizzata da ‘Il Raggio Verde edizioni’ e la rivista ‘Arte e Luoghi’.

«Carla Sello – si legge nel testo critico della prof.ssa Carmen De Stasio – porta la materia plastica al livello di un’elaborazione logica, nella quale si condensano le facoltà invisibili di una territorialità mutevole, laddove sfuggenti significati minimi irrompono sulla scena e rivelano un’osmosi tra le componenti fisiche e le componenti mitologiche in una grafia orientata ad una religiosità che nell’arte concilia il suo verbo».

Ancora una volta il suo lavoro richiama le esperienze precedenti: la plastica infatti è trasformata in qualcosa di totalmente nuovo, una metamorfosi fisica e mentale che l’artista opera attraverso l’utilizzo di materiale dannoso per l’ambiente. Convertito e condotto a una sua innaturale bellezza, una nuova percezione della natura fra pianeti estranei al nostro sistema solare e paesaggi familiari: canyon, valli e praterie, ma anche sinapsi, tessuti organici, reti neuronali, si attraversa cosìl’infinitamente grande per poi sprofondare nell’immensamente piccolo.

Da sempre l’artista sperimenta tecniche innovative con molteplici materiali come la plastica che tutt’ oggi fanno parte delle opere su legno o tela sia nella scultura che nelle installazioni light design.

Nata a Udine, Carla Sello si è formata presso l’Istituto Statale d’Arte di Udine in Grafica e Fotografia e, a seguire, in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Nel 1990 vince il concorso a cattedre per la docenza presso le Accademie di Belle Arti d’Italia. Nel 2003 ha insegnato presso la Private University of Science and Art di Aleppo in Siria alla Cattedra di Pittura, Grafica e Architettura. Attualmente è docente della Cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Lecce. Nell’ambito artistico prende parte a numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

L’insieme delle competenze e delle esperienze assimilate nel corso degli anni la portano a sperimentare tecniche innovative per il trattamento di molteplici materiali. Le sue opere sono state esposte presso gallerie, musei e fondazioni nel mondo (Italia, Austria, Belgio, Scozia, Romania, Messico, Cina, Giappone, India) e sono state insignite di premi e riconoscimenti.

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 6 ottobre 2024 con ingresso libero negli orari 10-13 e 17-20, domenica 17-20. Finissage il 6 ottobre ore 19 con il concerto evento di Luisa Sello dal titolo “Transfiguration – ‘Dal segno al suono’.

Category: Cultura