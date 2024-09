(g.p.) ______ Salvatore Benintende, conosciuto come TVboy, 44 anni, di Palermo, artista di strada, esponente del movimento NeoPop, ha colpito ancora.

Dopo il personaggio omonimo, un alter ego raffigurato come simbolo di distinzione dalla cultura massificata a opera principalmente della televisione, è diventato famoso negli anni scorsi per una serie di murales, vale a dire rappresentazione pittoriche di scene per lo più d’ispirazione social-popolare, eseguite su muri, facciate di edifici, o grandi pannelli di materiale vario. I suoi prediligono i politici e si distinguono per la elevata carica provocatoria.

In questo ultimo, denominato “A shy kiss”, ‘Un bacio timido’, ci sono il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Ursula Von der Leyen, due mesi fa riconfermata nella carica di Presidente della Commissione europea, vale a dire l’esecutivo dell’Unione Europea, che si baciano, timidamente appunto, sotto la bandiera con i cuoricini social invece delle stelle istituzionali..

Ognuno trarrà le proprie valutazioni politiche.

Certo è che dalle critiche, anche feroci, diciamo politicamente, dall’odio, del passato, all’amore, del presente, è solo un attimo.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Politica