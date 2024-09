FOTO DI GIOVANNI VALENTINI SUL TARANTISMO DEGLI ANNI SETTANTA IN MOSTRA A LATIANO DA VENERDI’ 4

di Raffaele Polo ______ Venerdì 4 ottobre, ore 19, alla presenza del sindaco Cosimo Maiorano e dell’Assessore alla Cultura Monica Albano, negli spazi del Centro Polivalente Graziano Zizzi (ex biblioteca), via Roma, Latiano, sarà inaugurata la mostra fotografica “Il tarantismo degli anni Settanta nei reportage di Giovanni Valentini”.

I curatori, Salvatore Luperto e Anna Panareo, illustreranno i due servizi fotografici e la figura dell’autore, artista ricercatore tra arte e scienza, precursore dell’arte cyborg.

Attraverso significative immagini, Valentini narra, come rileva il critico d’arte Salvatore Luperto, “l’atmosfera e l’afflato umanitario dei personaggi, fotografati in pose insolite, in un contesto in cui il rapporto con lo spettatore assume un particolare valore storico-artistico, interessante sotto diversi aspetti, in particolare per il valore documentale dell’effettiva realtà di un fenomeno antropologico pressoché finito negli anni Settanta”.

I due reportage riprendono un tarantato che si dimena tra un gruppo di musicoterapeuti, fra cui il violinista Luigi Stìfani, in un giardino privato nella campagna di Nardò e alcune tarantate che vagano tra la folla davanti alla chiesetta di San Paolo a Galatina.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 4 ottobre 2024.

