“I lavori in corso lungo i viali della città danneggiano l’ambiente”. ALBERTO SICULELLA DENUNCIA “una mattanza senza sosta di alberature sane”. E MONICA STARACE INVITA A INTRAPRENDERE “ogni azione utile” PER SALVARE I NOSTRI ALBERI

(Rdl) ______“I soldi del PNRR si stanno trasformando nell’ennesima grande occasione mancata.

Parte dei finanziamenti destinati a sostenere progetti di riqualificazione, rigenerazione e transizione, all’insegna della sostenibilità, vengono impiegati in semplice rifacimento di manti stradali e marciapiedi.” Così Alberto Siculella, presidente di Mind, Menti Indipendenti, apre un suo intervento sui lavori in corso lungo i viali della città, come da progetti finanziati con i fondi PNRR.

“Sebbene le direttive europee siano chiare, questi lavori violano il principio DNSH , Do No Significant Harm, ovvero arrecano un danno significativo all’ambiente” – Continua Siculella. – “È il caso di tanti viali alberati delle nostre città, come lo è a Lecce, dove continua una mattanza senza sosta di alberature sane.

Alla fine saranno circa 200 quelle interessate dagli abbattimenti, per fare posto a nuovi asfalti, qualche pensilina, e se va bene una preferenziale.”

Monica Starace, referente Mind per l’Ambiente, insiste “dal punto di vista ecosistemico un danno incalcolabile, in termini di assorbimento di co2 e polveri sottili, di ombreggiamento e raffreddamento delle superfici e di funzioni ecosistemiche che verranno perdute e forse parzialmente sostituite in non meno di un decennio da nuove alberature, ammesso che queste sopravvivano.” Sostiene Starace.

“Riteniamo che operare ogni azione utile a salvaguardia del patrimonio arboreo sia un dovere ed una responsabilità dalla quale nessuno si dovrebbe sottrarre”- conclude la nota.

Category: Cronaca, Politica