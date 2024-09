LA FESTA PROVINCIALE DELL’ UNITA’ AD ARADEO DA VENERDI’ 27

Dalla segreteria PD Salento riceviamo e volentieri pubblichiamo (nella foto, al centro, il segretario provinciale luciano Marrocco) ______

TORNA LA FESTA DE L’UNITÀ PROVINCIALE

La Federazione provinciale del Partito Democratico e il circolo di Aradeo Guido Blandini insieme per tre giorni all’insegna dell’approfondimento, della riflessione e del dibattito per “creare l’alternativa”.

27 – 28 – 29 settembre

ARADEO – PIAZZA MUNICIPIO.

Le parole d’ordine di questa tre giorni sono: Verde, Giusta, Sociale. Sono aggettivi che evocano gli stessi temi affrontati lo scorso dicembre nel “Forum Europa” e racchiudono certamente i valori che per noi rappresentano i punti saldi di riferimento della agenda politica del nostro Partito.

“Sono contento e soddisfatto che il Partito sia tornato Ad organizzare la Festa provinciale segno questo di una vitalità e di un impegno costante. Ringrazio quanti si sono impegnati e si impegneranno nei prossimi giorni, a tutte le volontarie e i volontari, la segreteria provinciale e tutti i milanti che saranno con noi. Un ringraziamento particolare va al circolo ospitante, il circolo “Guido Blandini” di Aradeo. Un circolo molto attivo nel panorama provinciale e che si contraddistingue per impegno e qualità dell’azione politica svolta realizzando iniziative che incrociano e applicano sul campo proprio i contenuti di quella agenda politica che, grazie alla segreteria Schlein, sta ridando slancio e vigore al Partito Democratico. Siamo in una fase politica la cui gestione sarà determinate per il futuro del centrosinistra e per il futuro dell’Italia, governata oggi da forze politiche che vanno contro la storia, contro i diritti e contro chi ha più bisogno. Come Partito provinciale siamo in campo per “creare l’alternativa” necessaria.” Così il segretario provinciale LUCIANO MARROCCO.

Soddisfazione anche da Fabio Manta segretario del circolo di Aradeo: “L’organizzazione della Festa de L’Unità Provinciale é una grande opportunità e un privilegio per tutta la comunità democratica aradeina. Siamo convinti che l’aggregazione offerta da questa importante manifestazione sia un concreto avvicinamento alla gente e amplifichi la portata delle iniziative proposte dal Partito Democratico, oltre a dare slancio alle opportunità offerte dal territorio e fiducia alle diverse identità presenti nei nostri paesi.”

