ORGANIZZAZIONE FILINI IN PIAZZA A NARDO’ SABATO 21

(gdt) ______ Si esibisce stasera 21 settembre alle 21 in piazza Salandra a Nardò l’ORGANIZZAZIONE FILINI, una nuova ensemble musicale salentina che ha debuttato da poco sui palcoscenici pubblici.

La passione per la musica coltivata per anni in privato (in continue sessioni di happening musicale) dai componenti di base del gruppo ha portato alla voglia di far partecipi alla sensibile tensione artistica i pubblici delle tappe di un tour estivo iniziato lo scorso giugno. A quella data è scoccata la scintilla che portato alle esibizioni in una quindicina di piazze del Salento tra cui Tuglie, Alliste, Poggiardo, Torre Suda, Lido Conchiglie, Santa Caterina di Nardó.

Il gruppo è singolare nella sua formazione di base che comprende solo tre chitarristi, di cui due anche cantanti, anche se talvolta si integra con altri componenti, batteria e basso, a completamento di specifiche armonie.

Particolare, tendenzialmente autoironica, la denominazione che il gruppo ha assunto e che fa riferimento ad uno dei protagonisti della saga cinematografica di Fantozzi, il ragionier Filini accanito organizzatore di eventi ludici aziendali.

Il repertorio è incentrato nelle cover di notissimi compositori ed interpreti dove la chitarra la fa da padrone; pezzi di Eric Clapton, David Gilmour, Jimi Hendrix, Mark Knopfler. Presenti anche incursioni nel mondo della musica italiana e della poesia chitarristica di Bob Dylan.

La composizione del gruppo, nella sua formazione base: Marcello Zappatore (voce e chitarra elettrica; nella foto): docente di musica, polistrumentista e compositore; Giuseppe Stamerra (chitarra elettrica e acustica); Edoardo Pino (voce e chitarra elettrica): conservatorio di Monopoli.

Membri aggregati: Ovidio Venturoso (batteria): docente di musica, laurea al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce; Fabio Mazzotta (basso): turnista in vari gruppi salentini.

L’esibizione avviene col patrocinio del Comune di Nardò.

Category: Cultura, Eventi