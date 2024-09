UN VESTITO CUCITO MALE ADDOSSO, IL LECCE SUBISCE I DUE GOL DEL PAREGGIO DEL PARMA NEL RECUPERO FINALE

(Rdl) ______ In una serata gradevole di fine estate, con pubblico numeroso e partecipe, pure con rappresentanza di tifosi ospiti, Lecce e Parma voglio continuare a far bene, in questo difficile inizio di campionato, Luca Gotti manda in campo: Falcone – Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo – Ramadani, Coulibaly – Morente, Rebic, Dorgu – Krstovic; Fabio Pecchia: Suzuki – Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly – Hernani, Bernabè, Sohm – Man, Bonny, Mihaila.

Bisogna prendere le misure a questo Lecce ancora mal vestito, si è proposto uno strano sarto, che si aggira compiaciuto sugli spalti, ma non pare molto affidabile.

Primi dieci minuti con i possesso palla meditato degli ospiti, veloce dei padroni di casa, ma niente di serio per entrambe.

Prima occasione per il Lecce, sprecata malamente da Rebic, comunque in un’azione viziata da fuorigioco, a seguire su palla buona un altro suo tiro fuori misura.

Primo tiro in porta del Parma, rasoterra di Mihaila, bloccato in due tempi. Bravo Falcone subito dopo anche su conclusione improvvisa e potente di Bonny, deviata in corner. Più facile poco dopo la parata sul tiro di Man, potente, ma centrale.

Al minuto 28 contropiede rapido con Krstovic che entra in area e con il destro manda fuori.

Poi la partita si sblocca.

IL VANTAGGIO DEL LECCE! DORGU! 32′! 1 – 0.

Bella verticalizzazione di Ramadani per Dorgu, il quale taglia sorprendendo Coulibaly, si trova solo davanti la porta, rimane lucido e batte Suzuki.

La reazione degli ospiti è velleitaria e inconcludente, nella fase finale del priomo tempo i padroni di casa legittimano il vantaggio.

A inizio ripresa, ESPULSO GUILBERT! Manata in faccia ai danni di Cancellieri a palla lontana, il signor Marco Guida la vede e non ha dubbi, né potevano essercene per un gesto incomprensibile.

Da qui una svolta dell’andamento della partita. Il Parma si riversa in avanti, ottiene due punizioni pericolose dal limite dell’aria, che costano ai padroni di casa pure altrettante ammonizioni, ma non danno esiti concreti.

Ora un’altra svolta. E’ quanto c’è una ripartenza improvvisa dei Giallorossi, che mette Dorgu in ottima posizione al limite, senza che possa tirare, perché viene falciato da CANCELLIERI in disperato recupero subito ESPULSO. Rosso diretto, questa volta sventolato a lui stesso e parità numerica ristabilita. Sulla conseguente punizione, c’è

IL RADDOPPIO DEL LECCE! KRSTOVIC! 59′! 2- 0.

Kristovic butta la bomba e il pallone gonfia la rete.

La reazione del Parma c’è, rabbiosa, ma le due occasioni create sotto porta non danno frutti concreti.

Impazzisce la girandola delle sostituzioni, il risultato non cambia e si va all’ultimo quarto d’ora.

Diventa protagonista Falcone. Il portiere giallorosso fa due belle parate e poi pure un miracolo, sulla conclusione a botta sicura di Bonny, una specie di rigore in movimento sventato.

Sostituito pure Il migliore in campo, insieme a Dorgu, Ramadani, il quale al momento dell’uscita polemizza platealmente con Gotti.

A minuto 89 il Lecce spreca un altro contropiede invitante. con Krstovic che si intestardisce a fare da solo invece di servire i compagni meglio piazzati e viene recuperato.

Cinque di recupero.

Errore in fotocopia di Krstovic.

Invece del 3 a 0, arriva i 2 a 1, su rimpallo in area segna l’ex Almqvist subentrato in campo e non esulta, apprezzabile.

Non è finita, e arriva il pareggio, il 2 a 2 nel convulso finale porta la firma di Hainaut. Ultimo corner della partita, c’è anche Suzuki in area, palla respinta e rimessa in mezzo da Mohamed che pesca in mezzo Hainaut. Colpo di testa vincente. 2 a 2 e finisce così.

Due gol subiti nel recupero, dopo tre occasioni sprecate da Krstovic, sempre più croce e delizia di questo Lecce sempre più croce e delizia dei suoi tifosi.

