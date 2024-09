CARLO STASI, “artista della parola”, A SAN DONATO DI LECCE VENERDI’ 27

Per la 6 edizione 2024 del Festival Adunata Poetica – Poesia Errante (Le Parole e La Strada), il Comune di San Donato di Lecce, ACT SALENTO, BAR BLUE SKY, PRESIDIO DEL LIBRO DI SAN DONATO presentano Venerdì 27 settembre 2024, alle ore 20.00, presso la Biblioteca di Città “Gino Perrone” a San Donato di Lecce in via Roma, l’incontro culturale dove Stefano Donno dialoga con Carlo Stasi (nella foto) nell’ambito dell’esposizione delle opere di poesia visiva dell’autore salentino.

Letture a cura del poeta Simone Franco. Intervento del Presidente dell’Associazione La Girandola Lecce ODV Monica Agrosì. Ci sarà uno spazio per la presentazione del libro edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, che fa da ispiratore alla mostra di Carlo Stasi.

Lo scrittore, pur se nato nel cuore dell’Europa ed imbevuto di cultura europea, ha radici profondamente radicate nella sanguigna terra salentina. Ha sempre amato viaggiare, spinto da un’intensa passione conoscitiva e da una forte tensione creativa.

Alla poesia ha affiancato la musica e la pittura intrecciando sonorità e motivi grafici nelle sue opere: una poesia “iconica”, “da vedere” per “leggere” e “riflettere”, dando “immagine alla parola” e “parola all’immaginazione”.

Corredato da interventi critici di grandissimo rilievo e spessore, questo libro documenta e raccoglie 40 anni della produzione poetica visiva edita ed inedita di questo “artista della parola”. In questo libro si riesce a cogliere la poliedricità espressiva di Carlo Stasi, dove la parola e il segno sono soggetti ad un continuo lavorìo di separazione di segnali e contenuti che vanno oltre il Tempo e lo Spazio, perché divengono essi stessi Tempo e Spazio di una narrazione sui generis.

Il visus (o la visione per mera esemplificazione) è la risultante di memorie associative in grado di classificare varie sfumature di sensibilità, tensione emotiva, pulsioni estetiche in categorie non predefinite, in grado di lasciare il lettore a se stesso, non nel senso di deriva e abbandono, ma di libertà immaginativa e di conseguenza espressiva in grado di concretizzare nuovi universi narrativi e poetici che rapiscono e ammaliano.

VERSO…IL FUTURO! (pubblicazione corredata da un ricco apparato iconografico) di Carlo Stasi narra di come l’autore vede, osserva e vive il mondo, il “suo” mondo, nonché il “nostro” mondo attraverso il segno della parola e la parola del segno, raccontando di sensazioni, sentimenti unici e irripetibili che si fanno visioni che solleticano il cuore e lo spirito.

L’opera vede la prefazione a cura di Lamberto Pignotti con gli interventi di Augusto Ponzio, Giovanni Dotoli, Richard Demarco, Vincenzo Guarracino, Susan Petrilli, Luciano Ponzio, Emilio Filieri, Andrea D’Urso, Donato Di Poce, Alessandro Laporta, Giuliana Coppola, Stefano Donno, Paola Scialpi, Mauro Marino, Chiara Evangelista, Nicola Salvatore, Salvatore Luperto, Maurizio Nocera, Carmen De Stasio, Paolo Vincenti, Antonietta Fulvio, Raffaele Messinese, Francesco Pasca, Massimo Pasca, Mario De Marco.

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

https://www.overeplusservizi.com/

