GIOVINAZZI E LIUZZI: STORIA E PALMARES DI DUE PUGLIESI IN FORMULA 1

Rispetto alle altre regioni la Puglia non vanta certamente una profonda tradizione motoristica, eppure due piloti di questa terra sono riusciti negli anni a ritagliarsi spazio fino ad ottenere un posto nella più celebre competizione automobilistica al mondo: la Formula 1. Parliamo di Antonio Giovinazzi e Vitantonio Liuzzi. Ripercorriamone brevemente storia e palmares.

Antonio Giovinazzi (nella foto)

Originario di Martina Franca, classe 1993, Antonio Giovinazzi ha ottenuto con la Ferrari il risultato più importante in carriera, trionfando nella 24 Ore di Le Mans del 2023. Dunque, pur non essendo mai stato tra i protagonisti dei pronostici e delle scommesse sulle sfide di F1 che forniscono un’indicazione sui favoriti, è riuscito nell’impresa di trionfare in una delle corse storiche del mondo delle quattro ruote. La prima edizione di questa corsa risale al 1923 ed è attualmente la più antica all’interno del Campionato del mondo endurance, vale a dire quello che coinvolge le cosiddette “gare di durata”.

Il successo di Giovinazzi è arrivato però in maniera piuttosto inaspettata: nella gara precedente, infatti, la 6 ore di Spa-Francorchamps, il pilota pugliese aveva ottenuto il terzo posto. Un posizionamento più che discreto, ma si è trattato del primo podio stagionale e nulla faceva presagire ad un trionfo nella gara successiva. Nel corso della 24 Ore, invece, ha messo in pratica un vero e proprio capolavoro chiudendo la corsa davanti alla Toyota, favorita principale per la vittoria. Il successo ha permesso alla Ferrari di tornare sul gradino più alto del podio dopo 58 anni dall’ultima volta. Nel 2024 ha cercato di ripetersi ma la storica doppietta non si concretizza: al termine della corsa, definita come la più tosta mai affrontata, è riuscito in ogni caso a tornare sul podio (occupando il terzo gradino).

L’inizio della carriera di Giovinazzi non avviene in Endurance ma in Formula 1, nel 2017, sotto contratto con la Sauber. Il decollo però non si materializza e nel 2019 passa all’Alfa Romeo, dove resta fino al 2021. Sui 62 Gran Premi disputati, riesce ad ottenere 21 punti, con un 17esimo posto che diviene il suo miglior posizionamento in entrambe le annate. A fine contratto il pilota sceglie di concentrarsi poi sul mondo della Formula E, dove gareggia per la scuderia Dragon Racing nel 2021 e 2022. Anche in questo caso però i risultati non appaiono brillanti e il miglior risultato finale è una 19esima posizione.

Vitantonio Liuzzi

Vitantonio Liuzzi, classe 1980 e originario di Locorotondo, hainvece terminato la propria carriera nell’ottobre del 2019, dopo aver disputato in più categorie, inclusa la Formula 1. L’esordio risale all’aprile del 2005 e la prima annata è iniziata in collaborazione con la scuderia Red Bull, in seguito ha firmato con il Toro Rosso. Dal 2009 al 2010, invece, ha gareggiato per Force India mentre nel 2011, l’ultima sua stagione in F1, ha scelto la HRT, nella breve parentesi che la scuderia spagnola ha avuto in Formula 1. In tutto disputò 81 GP, ottenendo 26 punti in carriera. Il miglior risultato fu un piazzamento al 15esimo posto nel 2010. Non fu in realtà più fortunata l’esperienza in Formula E, in cui disputò però solo 5 GP totali (piazzandosi al 23esimo posto). L’unica vittoria in carriera risale al 2004, per conto della Arden International, all’interno dell’Euro Formula 3000, un campionato attivo dal 1999 al 2009. Dal 2010 ha assunto il nome di Auto GP e coinvolge le vetture che provengono dall’A1 Grand Prix.

