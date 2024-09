I PIERINI DEL SASSUOLO ASFALTANO I PIEROTTI DEL LECCE

(Rdl) ______ A bordo della Coppa Italia Frecciarossa, il Lecce anche quest’anno fa poca strada e viene eliminato al via del Mare da una squadra di serie B. Per giunta meritando la sconfitta, che non fa una grinza, per quel che si è visto in campo.

0 – 2, davanti a 14.000 spettatori, dei quali tre quarti bambini delle scuole elementari invitati dalla società.

Prossima fermata, Milan, non c’è, sbattuti fuori al termine di una prestazione imbarazzante da avversari che segnano due volte, una per tempo, e sbagliano clamorosamente altre due occasioni limpidissime, sempre una per tempo.

Prima frazione di gara, ospiti quadrati, convinti, spigolosi, padroni di casa svogliati e inconsistenti, per giunti schierati in una formazione che non ha attacco, anzi, non ha proprio né capo né coda.

A inizio ripresa, i giallorossi sembrano poter prendere in mano le redini della partita, ma dura poco, poi il film ricomincia come era iniziato.

Rebic subentrato a metà, si vede solo quando tira due volte, ma solo su punizione da ottima posizione, in maniera non risolutiva, per giunta un suo errore a metà campo regala agli avversari l’azione che porta al raddoppio.

Banda e Dorgu uniche alternative di gioco, ma entrambi evanescenti e progressivamente in calo.

Insomma, un Lecce troppo brutto, ma purtroppo vero.

IL TABELLINIO

Lecce: Früchtl, Pelmard (17’ st Gaspar), Rafia, Oudin ©, Guilbert, Dorgu (35’ st Hasa), Jean, Banda (1’ st Gallo), Marchwiński (17’ st Burnete), Pierotti (1’ st Rebić), Pierret. A disposizione: Falcone, Samooja, Borbei, Baschirotto, Morente, Krstović, Helgason, Ramadani, McJannet, Coulibaly. Allenatore: Luca Gotti

Sassuolo: Satalino, Doig (11’ st Pieragnolo), Volpato (26’ st D’Andrea), Obiang ©, Toljan, Odenthal, Caligara (26’ st Antiste), Lipani, Pierini (11’ st Ghion), Muharemovic, Russo (26’ st Moro). A disposizione: Russo, Moldovan, Missori, Paz, Knezovic, Iannoni, Miranda, Laurienté, Kumi. Allenatore: Fabio Grosso

Marcatori: 13’ pt Muharemovic, 34’ st D’Andrea

Arbitro: Daniele Perenzoni sez. di Rovereto

