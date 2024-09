IL DDL Sicurezza CONTESTATO DAI SINDACATI CON PRESIDIO DAVANTI LA PREFETTURA A LECCE GIOVEDI’ 26

Riceviamo dalla Uil e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato ______

“NO AL DDL SICUREZZA, NO ALLA REPRESSIONE”

ANCHE A LECCE PRESIDIO DI CGIL E UIL IN PREFETTURA



Sit-in dei sindacati giovedì 26 settembre, dalle ore 16, in viale XXV Luglio

Manifestazioni in programma in tutta Italia

Giovedì 26 settembre, dalle ore 16 alle ore 18, Cgil e Uil di Lecce organizzano un presidio davanti alla Prefettura in viale XXV Luglio a Lecce per contrastare il DDL Sicurezza, una norma pericolosa che minaccia i principi fondamentali della nostra democrazia. L’iniziativa fa seguito alla manifestazione nazionale con presidio davanti al Senato in programma nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre.

Al sit-in in programma a Lecce, aperto a tutti, hanno già aderito le associazioni Arci e Sindacato studentesco.

“Riteniamo doveroso contrastare una norma che ha il chiaro intento di azzerare la libertà e il diritto di manifestare il proprio dissenso”, sottolineano Tommaso Moscara, segretario generale della Cgil di Lecce (nella nostra foto di archivio, ndr) e Mauro Fioretti, coordinatore territoriale della Uil di Lecce.

“Parliamo di un ddl che introduce nuovi reati penali, prevedendo il carcere per chi occupa strade e spazi pubblici o privati, limitando così le iniziative e le mobilitazioni sindacali. Silenziare il dissenso mette a rischio la nostra capacità di difendere i posti di lavoro e di contrastare le crisi aziendali e occupazionali! Non solo.

Questo ddl prevede anche misure gravissime come l’incarcerazione di donne in gravidanza o con figli entro un anno di età e introduce il reato di resistenza passiva, rendendo impossibile ogni forma di dissenso pacifico, spesso necessaria di fronte alle condizioni disumane di molte carceri. Ripropone interventi securitari e criminalizzanti nei confronti dei migranti, mentre il Governo sceglie di abolire crimini contro la pubblica amministrazione, spesso indicatori di infiltrazioni mafiose.

Queste – concludono Moscara e Fioretti – sono solo alcune delle ragioni per le quali portiamo avanti la mobilitazione contro un ddl pericoloso per la democrazia del Paese”.

