LE IDEE / IL TRAMONTO DELL’OCCIDENTE

(g.p.) ______ Sì, lo sappiamo, lui non è senza peccato, in tema di diritti civili e di repressione qualcosa da farsi perdonare nella storia passata e presente ce l’ha. Però ha scagliato la prima pietra, contro il muro di gomma dell’ipocrisia. Pesante come un macigno.

Non sono nemmeno le accuse a Israele, visto che da più parti e più autorevoli pulpiti si sono levate le prediche contro le aggressioni militari in atto. C’è qualcosa di più profondo che merita di essere sottolineato nelle parole pronunciate ieri dal presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan a New York all’ assemblea generale delle Nazioni Unite.

Non a caso in queste ore sono rimbalzate su giornali e tv di tutto il mondo.

Singolare che vengano da un Paese membro della Nato e dotato di un potente esercito, inoltre erede dell’impero Ottomano che per millenni ha sfidato l’Occidente, per quanto esso, la Turchia, sia da un secolo consolidato sulle posizioni di modernizzazione e secolarizzazione volute dal primo predecessore di Erdogan, Mustafa Kemal Atatürk, “il padre della Patria”.

Sembrano esse, le parole di Erdogan, sia pur in estrema sintesi, un aggiornamento a cento anni di distanza, mutatis mutandis, del fondamentale saggio di Oswald Spengler “Il tramonto dell’Occidente”. _______

Eccone una sintesi, con traduzioni testuali, o adattamenti testuali:

“I valori dell’Occidente stanno morendo per l’indifferenza e la complicità per quello che succede nella Striscia di Gaza e perché non sta facendo nulla per prevenire il genocidio…

Gaza, che è sotto gli attacchi israeliani dal 7 ottobre, è diventata il più grande cimitero di donne e bambini del mondo. Centinaia di bambini di Gaza vengono uccisi perché non riescono a trovare un boccone di pane o una ciotola di zuppa. ..

I valori che l’Occidente difende stanno morendo….

L’amministrazione israeliana sta attuando una pulizia etnica, un palese genocidio contro una nazione, la Palestina, ignorando i diritti umani di base…

Proprio come Hitler fu fermato da una alleanza dell’umanità settant’anni fa, così Netanyahu e la sua rete omicida devono essere fermati da una nuova alleanza dell’umanità…

La creazione di uno Stato palestinese indipendente, sovrano e geograficamente integrato, con Gerusalemme Est come capitale, non può essere più rimandata. Così come siamo contrari a prendere di mira i musulmani soltanto per la loro fede, siamo anche contrari all’antisemitismo…

Invito gli altri Stati che non riconoscono la Palestina a passare dalla parte giusta della storia in questo momento critico e a riconoscere lo Stato di Palestina il prima possibile”..

La Turchia sta lavorando alla creazione di un sistema di alleanze alternativo al sistema convenzionale che ruota attorno all’Occidente, Stiamo approfondendo l’impegno con organizzazioni regionali come i Brics, i Paesi emergenti, dall’Africa al Sud America, stiamo lavorando per sviluppare relazioni e cooperazione con i Paesi asiatici e l’Organizzazione degli Stati turchi è già diventata un modello esemplare per il mondo intero….

E’ in atto in Occidente un attacco internazionale che ormai assomiglia ad una imposizione contro la famiglia, spina dorsale della società. Il momento rivelatore è stato la parata della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, scandalosa, che non ha turbato soltanto i cristiani…Noi difenderemo la famiglia”

Category: Cultura, Politica