Solidarietà della Pro Loco di Casalabate alla comunità di Bagnacavallo colpita dalle alluvioni

Casalabate, 24 settembre 2024

In seguito alle recenti alluvioni che hanno nuovamente colpito il Comune di Bagnacavallo, provocando ingenti danni e disagi, la Pro Loco di Casalabate Marina di Trepuzzi APS, attraverso il suo presidente Ilio Spalluto, esprime profonda solidarietà alla comunità colpita. Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti e gravi problematiche per la popolazione, già segnata da un evento simile lo scorso anno.

Il presidente Spalluto, non appena venuto a conoscenza della situazione, ha avuto premura di informarsi direttamente sulle condizioni della città, parlando con Marisa Fontana, presidente della Pro Loco di Bagnacavallo. In questo confronto, è emersa una chiara fotografia delle difficoltà che la comunità sta affrontando, e la nostra Pro Loco si è resa immediatamente disponibile per qualsiasi tipo di supporto o collaborazione necessaria.

Un legame di solidarietà rafforzato nel tempo. Questo nuovo evento calamitoso riporta alla memoria l’alluvione del maggio 2023, che ha fortemente segnato Bagnacavallo. Come molti ricorderanno, il 2 settembre dello stesso anno la Pro Loco di Casalabate, insieme all’Amministrazione Comunale di Trepuzzi, ha avuto l’onore di restituire una targa del Vino Burson, proveniente da Bagnacavallo e ritrovata sulla nostra costa dopo essere stata trasportata dalle acque alluvionali. Questo simbolo di resilienza, riconsegnato con una cerimonia ufficiale, ha consolidato un legame di amicizia tra le nostre comunità, fondato sulla solidarietà e sul mutuo sostegno.

Impegno costante e disponibilità: in questo momento così delicato, il nostro impegno non si ferma. La Pro Loco di Casalabate resta pronta a dare il proprio contributo, dimostrando che la solidarietà tra territori è essenziale per affrontare insieme le difficoltà. Invitiamo tutti i soci e simpatizzanti a tenersi informati su eventuali iniziative che possano sostenere Bagnacavallo e i suoi abitanti in questo difficile percorso di recupero.

Il nostro pensiero va a chi sta soffrendo, con l’auspicio che la comunità di Bagnacavallo possa presto rialzarsi da questa ennesima prova.

Ilio Spalluto

Presidente Pro Loco Casalabate Marina di Trepuzzi APS

