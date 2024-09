ULTIM’ORA / ISRAELE BOMBARDA UN QUARTIERE POPOLARE DI BEIRUT. DISTRUTTI SEI PALAZZI ABITATI DA CIVILI

(g.p.) ______ FONTE: BBC, CNN, AL JAZEERA ______ Dopo aver respinto, o fatto fallire fra ieri e oggi ogni tentativo non dico di pace, ma almeno di un cessate il fuoco motivato, pure se promosso dai Paesi Occidentali suoi alleati; subito dopo aver parlato a New York all’assemblea delle Nazioni Unite, abbandonata dai delegati di molti Stati in segno di sdegno e protesta; il premier israeliano Netanyahu ha dato il via e ha scatenato l’inferno.

Nel mirino il Libano, il povero e martoriato Libano già tanto duramente provato dalla guerra mediorientale nei decenni passati; già attaccato da raid aerei nei giorni scorsi ‘isolati’, che comunque hanno provocato settecento morti, nella quasi totalità civili.

Questa sera una vera e propria apocalisse sulla capitale Beirut. Jet israeliani hanno lanciato bombe di ultima generazione, dette ‘penetranti’, sul quartiere densamente popolato di Haret Hreik. Un blocco di sei edifici è stato completamente raso al suolo.

Non si conosce al momento il numero dei morti e dei feriti. Le ambulanze fanno il via vai lacerando l’aria della capitale con le loro sirene.

A New York, alle Nazioni Unite, dove è ancora in corso l’assemblea generale, il portavoce dell’organizzazione ha appena detto di guardare “con grande allarme” a questi ultimi drammatici avvenimenti.

Category: Cronaca, Politica