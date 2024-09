GIOVANE IMPRENDITORE DI OSTUNI MUORE IN UN INCIDENTE STRADALE

(e.l.) _______ Drammatico incidente mortale ieri sera sulla strada provinciale verso Carovigno. La vittima è Giuseppe Salonna, 41 anni, di Ostuni, titolare di un’autofficina meccanica, sposato, due figlie.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto che guidava e si è schiantato contro un muretto a secco ai margini della carreggiata.

L‘impatto è stato violento e per lui fatale. E’ morto sul colpo, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 subito accorsi di rianimarlo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia Locale in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sui social sono tante le testimonianze di affetto e partecipazione al lutto da parte di tanti amici e conoscenti, anche dell’amministrazione comunale: “La prematura scomparsa del concittadino Giuseppe Salonna ha colpito l’intera comunità …Lascia un ricordo indelebile in tutta la comunità. Siamo vicini ai familiari, agli amici e ai colleghi di Giuseppe in questo momento di grande dolore e sofferenza“.

Category: Cronaca