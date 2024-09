LA CANZONE DELL’AMORE PERDUTO DI MAX DE LORENZIS

(Rdl) ______

«Ho scritto questa canzone in un momento di grande fragilità e inizialmente avevo timore a condividerla, ma poi ho capito che queste sensazioni, così intime, dovevano trovare la loro espressione, perché fanno parte della mia storia».

Così Max De Lorenzis, “uno dei talenti più apprezzati della scena pop contemporanea”, 29 anni, di Brindisi, presenta il suo nuovo singolo, “Ciao come stai?”.

Voce particolare, atteggiamento mistico, atmosfera intimista, location del video in bianco e nero, fra le onde del mare, è un brano che rievoca un amore finito, ma che continua a vivere nei ricordi struggenti.

Dunque, non è finito. Gli amori non finiscono, non finiscono mai.

