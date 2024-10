MARIA ANTONIETTA VACCA, IVAN RAGANATO E ALISIA MARIANO: TRE SALENTINI A ROMA IL 22 FEBBRAIO. IN SCENA AL TEATRO OFF OFF LO SPETTACOLO “Ugo” DI CARLA VISTARINI

(Rdl) ______ “Sembra un sogno… E in fondo lo è! Perché ritrovarsi alla presentazione della stagione 2024-25 del teatro Off Off di Roma, insieme all’autrice Carla Vistrarini ed essere tra i protagonisti non saprei proprio come definirlo se non un sogno! Sì è ufficiale! Il 22 febbraio Ugo torna in scena all’Off Off“.

Così Maria Antonietta Vacca (nella foto sopra insieme all’attore Ivan Raganato) a proposito della conferenza stampa di ieri.

La commedia di Carla Vistarini “Ugo” torna a Roma grazie a due salentini doc Ivan Raganato e Maria Antonietta Vacca, con Alisia Mariano nel ruolo di Ugo, regia di Ivan Raganato.

Ieri a Roma presso il teatro Off Off in via Giulia presentazione ufficiale della rassegna 2024-25: “Ugo” sarà in scena sabato 22 febbraio.

Alla conferenza stampa era presente anche Carla Vistarini, autrice, scrittrice, paroliera (nella foto sotto).

All’Off Off in programma per questa stagione oltre trenta spettacoli, dare grandi nomi del teatro ai giovani autori, attori e registi della scena classica e contemporanea.

“Una nuova stagione teatrale divertente, vivace, dinamica, riflessiva e colta allo stesso tempo” _ dichiara il direttore artistico Silvano Spada.

Ma veniamo a Ugo: comicità, commozione, risate e riflessioni in una commedia vincitrice premio Idi e messa in scena in Francia, Germania, Argentina, Uruguay, Croazia e Repubblica Ceca. Una coppia in crisi d’identità si ritrova a ospitare in casa una presenza imprevista e surreale che li induce a ripensare alle dinamiche della loro vita e cercare insieme di reindirizzarla verso un progetto comune e all’equilibrio del rapporto uomo-donna.

Category: Cultura, Eventi