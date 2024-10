PRESENTATO ALLA STAMPA QUESTA SERA IL NUOVO PREFETTO DI LECCE NATALINO DOMENICO MANNO. leccecronaca.it GLI HA FATTO UNA DOMANDA SUL DDL SICUREZZA. “La libertà di manifestare è intoccabile” – LA SUA RISPOSTA

di Giovanni Gemma ______

Prevenzione, responsabilità, ascolto. Con questi refrain si presenta il nuovo prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, alla stampa leccese.

Dirigente di pubblica sicurezza con esperienze importanti a Pordenone e Milano (quest’ultima, città «che anticipa le tendenze nazionali, in positivo come in negativo»), Manno ha lo stile del poliziotto che ha fatto carriera, posato, cordiale, semplice, non guarda in telecamera, però non legge un discorso prefabbricato.

Un tecnico, non un politico; un uomo che dà l’impressione di pragmatico, anche senza il formalismo del burocrate. Così viene accolto dalle croniste e dai cronisti nel Salone di rappresentanza della Prefettura.

Nel discorso di presentazione ha volutamente toccato moltissimi temi. Curiosamente inizia parlando dei problemi della stagione turistica e della mobilità caotica che ne segue. Parla di «turismo di qualità» e contrasto alle affittanze abusive.

Non si distacca dal personaggio del poliziotto con esperienza quando parla del problema dipendenze, dato che lo riconduce molto al discorso del «disagio giovanile» – che, per carità, è importante ma non esaurisce la questione dello spaccio e degli alcolici nel Salento. Buono il coinvolgimento dell’ASL e delle scuole per la prevenzione, promesso un protocollo con diocesi e università sul malessere delle giovani generazioni.

Più dettagliate le parole sull’anticorruzione – in particolare sugli appalti PNRR, con l’immediato coinvolgimento dei segretari comunali e la redazione di Piani triennali per il contrasto alla corruzione non «farlocchi».

Si perde il conto di quante volte nomini l’etica pubblica e il rapporto di fiducia tra cittadinanza e istituzioni. Le due cose sono strettamente correlate: non ci possono essere istituzioni funzionanti senza cittadini responsabili e pronti a collaborare. «Niente può essere calato dall’alto, se imponi e basta non risolvi nulla.»

Parla di sicurezza ma soprattutto di «percezione della sicurezza», che è minata non solo dai reati ma anche da comportamenti antisociali. Senso civico ed educazione alla legalità sono importanti, ma dopo il dovere c’è il piacere – il «divertimento sano», nelle sue parole. Ciò non si può fare (lo ripete per farlo entrare in tutti i taccuini) senza un’attiva collaborazione di comuni, sindaci, forze armate e dell’ordine. «Non si militarizza il territorio, e d’altronde non si avrebbero gli effettivi per farlo.»

Manno nomina spesso del nostro territorio, volendo far capire che lo ha ben studiato prima d’insediarsi. Un territorio con bellezze da proteggere, ambientali e culturali, certo. Ma non dimentichiamo che è il territorio del movimento No TAP, anche se sembra ormai un’altra era geologica.

Così, per chiarire la sua posizione più “di lavoro” e meno “di concittadino”, leccecronaca.it gli ha chiesto se l’introduzione del DDL 1660 (la cosiddetta «legge Sicurezza» nel linguaggio del governo Meloni) avrà ripercussioni sulla gestione dell’ordine pubblico.

Il prefetto è molto diretto nella risposta, confermando che non vi saranno «assolutamente» modifiche e il diritto a manifestare non ne risentirà. Anzi, ci tiene a specificare che si tratta di una libertà intoccabile.

In effetti, già nel discorso iniziale aveva parlato di migliorare la «formazione delle polizie locali». Tutte le questioni sono ricondotte al fine del «quieto vivere»; volendo indicare un metodo ancor prima che un piano.

Vista la mole di argomenti messi sul piatto, un collega gli chiede scherzosamente se ha fatto «un programma dei 100 giorni»; un altro fa notare che non basterebbe tutta la vita per risolverli. E tuttavia Manno non si scompone, sta allo scherzo, ma mostra determinazione.

Di fatto, si è caricato sulle spalle una marea di compiti abbastanza notevoli e gravosi. Sembra così affezionato al Salento… Continuerà ad amarlo dopo tutti i grattacapi?

