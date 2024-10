L’EDITORE LECCESE PRESENTA L’ULTIMA USCITA DI RILIEVO INTERNAZIONALE DEI QUADERNI DEL BARDO: LE POESIE “The Bad Wife” DI MICHELINE MAYLOR

di Stefano Donno ____

I Quaderni del Bardo Edizioni sono lieti di annunciare l’uscita di un’opera poetica di rilievo internazionale: La Cattiva Moglie – “The Bad Wife” di Micheline Maylor (nella foto).

Traduzione a cura di Valeria Sestieri Lee e revisione di Andrea Sirotti.

“COME SI DIVENTA UNA CATTIVA MOGLIE – Inizia con l’archetipo dell’innocenza. Inizia come la buona legittima consorte, lascia cadere il dado Kraken su una buona chance. Parti con un lungo prendisole bianco, sandali allacciati, e porta un cucciolo. Fa la civetta. Guarda il mondo a occhi spalancati con abbronzate dita nervose. Indica sogni e le campanule violacee di montagna. Usa lo zucchero di canna nel caffè. Zucchera tutto. Quando sei sicura di esser seguita dall’uomo, scopri l’abbronzatura della tua caviglia. Nascondi i cortili della vita nell’orlo della gonna.

Applica l’ombretto rosato dello Shoppers Drug Mart all’angolo delle palpebre. Devi apparire fresca. Devi sembrare buona per rendere gli effetti veramente durevoli prima di incupire. Incupisci dopo le promesse, dopo tutto, hai preso le promesse con una certa sincerità.

Aspetta fino a dopo il primogenito e il secondogenito. Garantisci la tua dolcezza nel loro DNA. Poi prova la frana del tuo cuore, barcamenati attraverso la superfice del dubbio. Scivola lentamente, raccogliendo polvere e ferite. Sii calma e spaventosa, una guardiana del tempio del cuore. Immagina lucertole che corrono sull’acqua. Va’ da qualche parte con un caffè in mano. Trova qualcuno con cui parlare. Un professore gentile molto più vecchio di te. Sempre al sicuro. Va’ altrove con un caffè. Assicurati che i bambini siano con la babysitter. Comincia ad affondare, lasciati andare. Diventa una narratrice non attendibile. Trova il pericolo mentre l’acqua ti invade le orecchie, sovrastata dalla fedele luce del sole. Vedi le parvenze increspare e tremare sulla superfice. Qui è la trasparenza. Ritrovati affogata. Lancia il tuo epitaffio dal profondo dei mari. Qui giace. Qui giace la cattiva moglie”.

La cattiva moglie di Micheline Maylor è un resoconto intimo e poetico su come rovinare un matrimonio. È una storia di divorzio, di amore e di ciò che avrebbe dovuto essere e non è stato, raccontata con voce coraggiosa e senza reticenze. Le poesie di Micheline irretiscono il lettore in un vortice sensuale di colpevolezza, risentimento e piacere. Questa raccolta pone questa domanda: cosa succede se si fa esplodere una bomba in casa propria? Cosa succede se si perde l’amore e tutto ciò che si è sempre conosciuto viene distrutto? Le sue poesie hanno l’immediatezza, le immagini sorprendenti, l’umorismo cupo e i pensieri audaci della sua vibrante e imperfetta protagonista. La cattiva moglie esplora i confini tesi di quei piaceri vividi e terreni che tutti conosciamo e a cui a volte non possiamo sfuggire.

“Ho dimenticato il giuramento: non far del male.” (Dalla poesia Ieri, sono andata al mercato).

L’autrice – Micheline Maylor ha rivestito la carica di Poeta Emerita Laureata di Calgary (2016-2018). Nel 2022 le è stato conferito il Premio della Regina per il Giubileo di Platino per i contributi letterari all’Alberta. Ha tenuto conferenze pubbliche per Walrus, per TEDx e nel 2016 è stata l’autrice in residenza della Biblioteca Pubblica di Calgary. La cattiva moglie ha vinto il premio Robert Kroetsch dell’Associazione editori dell’Alberta per il miglior libro di poesia. È stata selezionata per il premio Robert Kroetsch della rivista Exile per la poesia sperimentale. Ha vinto il premio Lois Hole per l’eccellenza editoriale della poesia in Alberta nel 2019. Le sue poesie sono state tradotte in farsi, cinese e italiano. Attualmente è direttrice di collana per la poesia presso Frontenac House Press dal 2012 e ha curato libri che hanno vinto il Griffin Poetry Prize, il premio della League of Canadian Poeta e il Lammy award (Lamba Literary Award per la migliore letteratura gay/lesbica/trans). Micheline è cofondatrice della Freefall Literary Society e continua a essere redattore capo e senior editor di poesia e critica di una delle più prestigiose riviste letterarie canadesi. Nel 2023 si è diplomata al Mindfulness and Meditation Teacher Certification Program con Jack Kornfield e Tara Brach. Ha studiato per tutta la vita le scienze umane contemplative, iniziando con il buddismo nel 1979. Integra le pratiche della scrittura e della mindfulness nel suo coaching per una vita più consapevole nei campi della narrativa e della strategia personale e professionale, delle relazioni e del successo finanziario.

Micheline ha conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università di Newcastle Upon Tyne in Lingua e letteratura inglese con una specializzazione in Scrittura creativa e Poetica canadese del XX secolo.

Nel 2022 si è ritirata dall’insegnamento alla Mount Royal University di Calgary, dove ha vinto il Teaching Excellence Award nel 2015 e il Distinguished Faculty Award nel 2018.

La traduttrice – Valeria Sestieri Lee è nata a Roma nel 1934. Dopo aver frequentato le scuole locali, nel 1959 ha conseguito la laurea con lode in Storia dell’Arte presso l’Università La Sapienza di Roma. Nel 1962 è emigrata negli Stati Uniti per insegnare italiano all’Università statale dell’Illinois con sede a Urbana Champaign. Si è sposata con lo storico Egmont Lee nel 1964 e ha conseguito il dottorato di ricerca in Lingua e Letteratura Italiana, con una tesi sulla figura del Pittore nel Rinascimento basata sull’analisi dell’Opus letterario di Giorgio Vasari. Dopo l’Illinois ha insegnato Lingua e Letteratura italiana all’Università del Wisconsin e successivamente all’Università di Calgary, dove ha avviato un programma di insegnamento dell’italiano; è andata in pensione nel 2004 anno in cui è stato approvato dall’Università un corso di laurea in italiano. La dott.ssa Valeria Sestieri Lee è Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Al momento del suo pensionamento, nel 2004, il governo italiano le ha conferito la “Stella della Solidarietà Italiana” in riconoscimento della sua illustre carriera di insegnante e del suo lungo coinvolgimento con la comunità italiana di Calgary. Tra le sue precedenti traduzioni, anche quella del celebre poeta canadese Irving Layton, candidato al Premio Nobel dagli italiani.

In copertina:

Anna Weyant, Dinner, 2019. Olio su tavola. Special and expansive thanks to Anna Weyant for the use of her image “Dinner” on the cover of this collection. What a special human you are. I’m lucky to know you.

Un ringraziamento speciale ed entusiasta ad Anna Weyant per aver concesso l’uso della sua immagine “Dinner” sulla copertina di questa raccolta. Che persona speciale che sei. Sono fortunata a conoscerti. (Micheline Maylor)

Traduzione di Valeria Sestieri Lee

Revisione di Andrea Sirotti

