NEI LIBRI DI ICARO UNA NUOVA EDIZIONE DEL PICCOLO PRINCIPE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato con cui la casa editrice salentina I Libri di Icaro annuncia di aver ripubblicato in una nuova edizione la storia diventata famosa scritta da Antoine de Saint-Exupéry (nella foto) ______

La casa editrice I Libri di Icaro è orgogliosa di annunciare la pubblicazione di una nuova edizione illustrata del celebre capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe, arricchita dalle splendide illustrazioni di Fulvio Tornese, e con la raffinata traduzione di Alberto Cristofori, – traduttore, tra gli altri, di Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la letteratura.

Il testo sarà disponibile a partire dal 15 ottobre 2024.

“Tu, fino ad ora per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo.”

Descrizione

Il piccolo principe, scritto da nel 1943, è un capolavoro senza tempo, arricchito in questa preziosa edizione dalle evocative illustrazioni di Fulvio Tornese e dalla traduzione di Alberto Cristofori.

Sinossi

Il libro che state per leggere è uno dei più famosi di tutti i tempi. Il suo autore, il francese Antoine de Saint-Exupéry, l’ha scritto nel 1943, in un momento molto drammatico della sua vita: era infatti in corso la Seconda guerra mondiale, la Francia era stata sconfitta e occupata dalla Germania. Saint-Exupéry era uno scrittore famoso, ma di mestiere faceva il pilota di aerei e partecipava alla guerra. Pochi mesi dopo l’uscita de Il piccolo principe, durante una missione in mare aperto, il suo aereo viene colpito da un caccia tedesco e precipita. Dello scrittore non si saprà più nulla.

Il piccolo principe è dunque l’ultimo libro da lui scritto, oltre che il più famoso. Ma che cos’è questo libro – una fiaba per bambini o un romanzo per adulti? È un’opera di fantasia o nasconde un messaggio più profondo?

Forse tutto questo, e altro ancora. E perché è diventato così famoso e così amato in tutto il mondo? Non resta che leggerlo, per scoprirlo.

Biografia autore

Antoine de Saint-Exupéry nasce a Lione il 29 giugno del 1900 da una famiglia aristocratica. Orfano di padre dall’età di quattro anni, trascorre un’infanzia felice e, ormai adulto, nel 1921, si arruola nel II reggimento di aviazione di Strasburgo. Pioniere di rotte africane e sudamericane, diventa uno dei più esperti aviatori della sua epoca.

Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, a seguito di un grave incidente aereo, si trova bloccato a New York, dove nel 1943 scrive Il piccolo principe, che lo renderà famoso in tutto il mondo. Muore durante una missione di volo sul Mediterraneo il 31 luglio del 1944.

Illustratore

Fulvio Tornese nasce a Lecce nel 1956. Nel 1982 si laurea in Architettura all’Università degli Studi di Firenze ed espone le sue opere in mostre individuali e collettive nelle più grandi città d’Europa e del mondo. Nei suoi quadri si possono trovare contaminazioni derivate dalla tradizione del Novecento italiano, dalla Pop Art e dal fumetto, di cui richiama le forme.

Le sue ricerche sono incentrate su paesaggi urbani: frammenti di città immaginarie alterate da prospettive oblique e abitate da figure solitarie. Vive e opera nella sua città.

Dettagli prodotto

AUTORE: Antoine de Saint-Exupéry

ILLUSTRATORE E CURATORE: Fulvio Tornese

TRADUTTORE: Alberto Cristofori

TITOLO: Il piccolo principe

COLLANA: Apollo (Arte)

GENERE: Storia illustrata

ISBN: 979-12-81730-02-1

Pagine: 104

Prezzo: 21,00 euro

Data di uscita: 15 ottobre 2024

Link di acquisto:

https://icarolibri.com/tornese-piccolo-principe.html

Category: Cultura, Libri