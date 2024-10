CGIL SETTIMANA DEL TESSERAMENTO A LECCE

Venerdì 11 ottobre nella sede di via Verona operatori pronti a offrire tutela previdenziale, fiscale, sostegno a consumatori, inquilini, produttori agricoli, informazioni su invecchiamento attivo e orientamento al lavoro

Lecce, 9 ottobre 2024 – Il valore dell’appartenenza e del fare massa critica unendo le forze a tutela dei più fragili. L’importanza del sentirsi parte di una grande organizzazione e del fare affidamento su competenza e umanità. Nell’ambito della “Settimana del tesseramento” della Cgil Puglia, la Cgil Lecce sceglie di fare quadrato nella Camera del Lavoro di via Verona, avamposto strategico posizionato nel cuore di un quartiere popolare. In quella sede, venerdì 11 ottobre, dalle 16 e fino alle 19, è infatti in programma un Open Day dei servizi: tutti gli sportelli per la tutela individuale della Cgil saranno aperti contemporaneamente nello stesso luogo.

Le persone che hanno bisogno di assistenza potranno contare gratuitamente sulla competenza degli operatori di Inca (tutela previdenziale), Caaf (tutela fiscale), Alpaa (assistenza ai piccoli produttori agricoli), Auser (iniziative sull’invecchiamento attivo), Federconsumatori (tutela dei consumatori), Sunia (tutela degli inquilini) e Sol (sportello di orientamento al lavoro).

Category: Costume e società