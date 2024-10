“NON AVRAI ALTRA DONNA ALL’INFUORI DI ME” UN GIALLO STORICO SCRITTO DA ANTONIO CHIRICO

A cura di Raffaele Polo ________Antonio Chirico è avvocato civilista e risiede a Lecce. È nato nel 1967 e ha vissuto la sua infanzia nel Brindisino, a Torre Santa Susanna.

E proprio in questa caratteristica località del brindisino è riesumato e romanzato un fatto storico avvenuto nei primi anni del secolo scorso. “Non avrai altra donna all’infuori di me”, il nuovo romanzo di Antonio Chirico edito Readaction Editrice (347 pagine, 25 euro) , è un libro avvincente che pur partendo, infatti, con una semplice soluzione per l’omicidio, dando l’impressione di un “caso risolto”, subito dopo genera mille dubbi e mille domande, molte delle quali resteranno senza risposta costringendo il lettore a riflessioni post lettura. Tra i protagosti spicca Costanzina, una donna ferita ma comunque forte e risoluta nel difendere il frutto del suo amore, una donna la cui vita è stata condizionata irreversibilmente dalla mentalità patriarcale e maschilista. Siamo nel 1923. C’era stata l’esplosione di tre colpi di rivoltella alla chiusura della farmacia D’Andria. Il morto prima di perdere i sensi era riuscito a ripetere più volte: «I miei cugini mi hanno ucciso.» Venti minuti dopo si era proceduto a un arresto. Due contadini, infatti, si erano imbattuti in uno strano figuro, che procedeva strisciando lungo i muri delle case. Uno dei due era rimasto a sorvegliarlo, mentre l’altro era corso ad avvertire le forze dell’ordine. Quando un carabiniere era giunto sul posto aveva appurato che si trattava di una donna travestita da uomo… Il giudice istruttore Francesco Giove giunge a Torre Santa Susanna convinto che avrebbe sbrogliato facilmente la matassa. Non immaginava che ne sarebbe rimasto irresolubilmente imbrigliato e che il caso sarà poi protagonista di battaglie legali con protagonista il celebre avvocato e sindaco di Lecce, Oronzo Massari….

Il romanzo verrà presentato a Lecce venerdì 15 novembre, presso la Biblioteca Bernardini, dalle ore 18,30 da Pompea Vergaro e Sara Foti Sciavaliere che dialogheranno con l’autore.

