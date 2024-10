GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’INCENERITORE DEI RIFIUTI

La Via della Felicità si attiva con iniziative di clean-up in tutto il territorio nazionale.

L’International E-Waste Day (Giornata Internazionale dei RAEE) si inserisce proprio in questo contesto e fa del 14 ottobre, giorno della sua celebrazione, un’occasione di riflessione e impegno nei confronti di un problema importante, l’emergenza rifiuti e in particolare, lo smaltimento dei RAEE.

La gestione dei rifiuti è diventata una questione di importanza vitale per la salute del nostro pianeta. Ogni giorno, tonnellate di rifiuti vengono prodotte in tutto il mondo, mettendo a rischio l’ambiente e la salute umana. L’incenerimento dei rifiuti è una delle pratiche più comuni utilizzate per sbarazzarsi dei rifiuti solidi urbani, ma questa soluzione non rispetta i principi dell’economia circolare, basata sulla riduzione, il riutilizzo, il riciclo e il compostaggio.

Questa giornata speciale è stata istituita con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni ambientali e sulla salute umana causati da questa pratica diffusa in molti paesi. L’Alleanza Globale per le Alternative all’Incenerimento (GAIA) è la forza motrice dietro questa iniziativa, che mira a promuovere pratiche di gestione dei rifiuti sostenibili e a contrastare la diffusione dell’incenerimento come metodo di smaltimento.

La Fondazione Internazionale La Via della Felicità, in vista di questa giornata importante, invita tutti a prendersi cura delle aree verdi della propria città con una raccolta dei rifiuti abbandonati tra aiuole, parchi e strade.

In Italia esistono diversi gruppi de La Via della Felicità, che organizzano attività di riqualificazione urbana in diverse città quali Milano, Roma, Padova, Ancona, Foggia, Napoli, Barletta e molte altre. Chiunque voglia essere d’aiuto è ben accetto; servono guanti e tanta buona volontà.

Questo è il messaggio che L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità, suggerisce: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”

Category: Costume e società, Riceviamo e volentieri pubblichiamo