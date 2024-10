IMMIGRATO MAROCCHINO ARRESTATO PER SPACCIO SU VIALE TARANTO A LECCE

Report della Polizia di Stato della Questura di Lecce ______ Nel pomeriggio di sabato scorso, la Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla repressione dei reati inerenti la vendita di sostanze stupefacenti, ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti della Squadra Mobile da qualche tempo monitoravano il soggetto, un uomo marocchino di 47 anni, pregiudicato per reati specifici, in quanto da attività info-investigativa era emerso che svolgeva una presunta attività di spaccio di hashish. Il luogo ove si svolgeva la presunta attività criminosa si concentrava in via Taranto, ove sorgono numerosi bar, locali e ristoranti e dove si sviluppa la movida notturna.

A seguito di un’attività di pedinamento e osservazione, gli operatori notavano che numerose persone si avvicinavano all’uomo, per poi allontanarsi velocemente.

I poliziotti decidevano quindi di precedere con una perquisizione domiciliare che sortiva esito positivo: venivano rinvenuti oltre 60 grammi di hashish e un bilancino elettronico, tutto occultato all’interno del cassetto di un deumidificatore, riposto nel giardino dell’abitazione.

Informata l’Autorità Giudiziaria, l’uomo veniva arrestato dagli agenti e sottoposto ai domiciliari.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 14 ottobre 2024

