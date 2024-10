IL CIN E LE NUOVE NORME DI SICUREZZA, A LECCE NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE MIND UN INCONTRO GIOVEDI’ 17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. MIND ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto, Eugenio Elia) ______ L’Associazione MIND – Menti Indipendenti è lieta di annunciare un importante incontro gratuito dedicato alle nuove normative del Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alle disposizioni di sicurezza (estintori, rilevatori di monossido, gas) che entreranno in vigore il prossimo 3 Novembre.

L’incontro si terrà Giovedì 17 Ottobre alle ore 18.30, presso la sede dell’Associazione, in Via Costadura 30, Lecce. Durante l’evento, rivolto a tutti gli operatori del settore dell’ospitalità e degli affitti turistici, verranno illustrate le principali novità introdotte dalla normativa e le modalità per mettersi in regola.

Il CIN e le nuove norme di sicurezza rappresentano una sfida per tutti coloro che operano nel settore degli affitti turistici. L’incontro sarà un’occasione per chiarire dubbi e ricevere indicazioni pratiche grazie all’intervento dei Property Manager Valerio Bruno ed Eugenio Elia, quest’ultimo referente per il tavolo Turismo, Sport e Attività Produttive di MIND. Interverrà anche l’avvocato Giuseppe Lattanzio.

