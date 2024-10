L’IMPROVVISA E CONTROVERSA MORTE DEL SINDACO DI CORSANO BIAGIO RAONA

(Rdl) ______ “Il suo impegno e l’amore per il territorio resteranno ricordi indelebili per tutta la comunità”, ha scritto in un comunicato giunto in redazione il consigliere regionale Cristian Casili del Movimento 5 Stelle.

“Uomo dalle grandi doti umane e politiche”, viene definito nel comunicato di Paolo Pagliaro del Movimento Regione Salento.

“Infaticabile nel suo lavoro, dedito alla sua famiglia e alla sua comunità corsanese”, come lo ha definito il parroco .

E’ morto questa notte nel letto di casa sua Biagio Raona, 64 anni, sindaco di Corsano, rieletto da pochi mesi per la terza volta alla guida del Comune di 5.000 abitanti nel Capo di Leuca, odontoiatra, sposato, tre figli.

Un infarto la probabile causa del decesso.

Il problema è che poco prima il sindaco aveva accusato dolori al petto e per questo motivo era andato al pronto soccorso dell’ospedale Cardinale Panico di Tricase, da dove, dopo i controlli del caso, era stato rimandato a casa, secondo il racconto dei famigliari, che hanno presentato un esposto in Procura.

La Procura della Repubblica di Lecce ha già bloccato i funerali, previsti per oggi ed ha disposto l’autopsia.

Category: Cronaca, Politica