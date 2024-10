Latuta: AL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI CON ABBIGLIAMENTO DI QUALITA’

Con oltre novant’anni di storia, Latuta è una realtà consolidata nel settore dell’abbigliamento professionale, in grado di coniugare esperienza e innovazione per offrire soluzioni su misura ai lavoratori operanti in diversi settori.

Dall’edilizia alla ristorazione, dalla sanità all’ambito industriale, l’azienda si distingue per la qualità dei materiali e l’attenzione al cliente. Ha saputo, inoltre, adattarsi alle evoluzioni del mercato, lanciando una piattaforma online intuitiva, accessibile all’indirizzo https://latuta.com/it/, che permette di esplorare un ampio catalogo di oltre 1.000 articoli.

Le divise da lavoro acquistabili online sono funzionali e personalizzabili, grazie alla possibilità di aggiungere loghi o dettagli specifici tramite tecniche di ricamo e serigrafia. L’attenzione è rivolta alla praticità e al comfort, offrendo al contempo alle aziende di ogni dimensione l’opportunità di rafforzare la propria brand identity attraverso l’abbigliamento professionale.

Oltre ad offrire vantaggiosi sconti per ordini di grandi volumi, validi anche su taglie e colori assortiti, il portale garantisce spedizioni gratuite per acquisti superiori a 120 euro e mette a disposizione un servizio clienti multicanale per l’assistenza pre e post-vendita.

Il team di supporto è sempre pronto a fornire preventivi su misura e consulenze personalizzate, guidando gli utenti nella selezione degli articoli più adatti alle loro esigenze.

Quanto alle transazioni, invece, assicurano la massima trasparenza, grazie a sistemi di pagamento crittografati che garantiscono la protezione dei dati sensibili degli acquirenti.

Ma quali sono, dunque, i prodotti che fanno parte del catalogo digitale di Latuta? Per i professionisti attivi in ambito sanitario, è presente una selezione di capi studiati per garantire comfort e praticità durante lunghe giornate di lavoro. Tra le opzioni disponibili figurano camici, casacche, pantaloni e calzature ergonomiche, realizzati con materiali traspiranti che facilitano la pulizia e assicurano la conformità ai più rigidi standard igienici.

Operai, carpentieri e lavoratori attivi in ambito edile e industriale, invece, possono beneficiare di giubbotti ad alta visibilità, pantaloni rinforzati, scarpe antinfortunistiche e indumenti termici. Si tratta di articoli che resistono alle sollecitazioni quotidiane e offrono una protezione efficace, anche in condizioni climatiche estreme.

La linea Chef&Horeca propone grembiuli, giacche da chef, pantaloni e scarpe antiscivolo, pensati per chi lavora in cucine professionali o in sala. A ciò si uniscono opzioni pensate anche per il settore dell’hotellerie.

Latuta, chiaramente, offre ulteriori soluzioni, concepite per rispondere alle necessità di altri settori professionali. Alcuni esempi? Abbigliamento promozionale, divise dedicate a collaboratori domestici, colf e maggiordomi, indumenti per barbieri, parrucchieri e operatori attivi in ambito Beauty & Wellness, nonché un’ampia selezione di DPI.

Nel corso degli anni, del resto, Latuta ha mantenuto un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Grazie alla continua ricerca di soluzioni avanzate e alla capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato, l’azienda si è affermata come un partner ideale per tutte le imprese che necessitano di abbigliamento professionale su misura.

