UTOPIA SPORT: QUANDO PRATICARE SPORT NON È UN SOGNO IRREALIZZABILE, NEMMENO PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. A LECCECRONACA.IT NE PARLA IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DI VERNOLE, GIANPIERO TURCO.

di Carmen Leo______ “UTOPIA SPORT è nata nel 2019 con l’obiettivo di divulgare lo sport in generale, con particolare attenzione al Tennis Tavolo (più noto a tutti come ping pong – n.d.r.), l’Handbike (la particolare bici per diversamente abili che si pedala con le braccia -n.d.r.), il Pickleball (uno sport di racchetta che combina elementi di tennis, padel, badminton e ping pong – n.d.r.).

Tutto ciò per far giocare e, perché no, divertire i nostri soci, integrando atleti normodotati con soggetti in situazione di disabilità, in un clima cooperativo e che risulti produttivo per ciascuno.

Alla nostra Associazione possono aderire tutti: dai bambini/e ai ragazzi/e, dalle donne agli uomini di qualsiasi età, normodotati o con disabilità.

I nostri soci iscritti, attualmente quindici, tra cui sei diversamente abili nella sede operativa di Vernole con Pisignano e Strudà, e otto nella sede di Nardò, i quali svolgono la loro attività sportiva come agonisti e partecipano a campionati e tornei federali”.

Così Giampiero Turco (nella foto di copertina), di Vernole, in quiescenza dalla libera professione, in un’intervista esclusiva a Leccecronaca.it racconta la sua esperienza da presidente dell’Associazione ASD UTOPIA SPORT, fondata in collaborazione con la sorella , Grazia Turco (nella foto sotto con il fratello) campionessa paralimpica di Handbike e Tennis Tavolo.

UTOPIA SPORT ha come principi di base la vera integrazione, infatti gli atleti paralimpici si allenano insieme a quelli olimpici, non ci sono corsi differenziati.

Giampiero Turco, dopo due anni della fondazione di UTOPIA, viene eletto nel Comitato Provinciale FITeT-Federazione Italiana Tennistavolo, e alla scadenza del mandato viene rieletto, ma stavolta nella carica di presidente provinciale, che mantiene ormai da 8 anni.

“La mia grande passione per queste pratiche sportive mi ha spinto, nel tempo, a frequentare il corso da tecnico di questa disciplina, svoltosi al Centro Nazionale Paralimpico di Lignano Sabbiadoro per la preparazione paralimpica, per il quale ho avuto l’opportunità di lavorare direttamente con tutti gli atleti della nazionale paralimpica e i tecnici federali.

Questo mi ha condotto a prendere il titolo di maestro di Tennis – Pickleball, per poter offrire un’altra possibilità di scelta nello sport a chi abbia voglia di mettersi in gioco, di provare nuove esperienze, di sfidare i propri limiti e ampliare le proprie possibilità.”

Turco diviene, così, delegato provinciale del Comitato Paralimpico di Lecce, e lo CSAIN-Centri Sportivi Aziendali e Industriali, un Ente di promozione sportiva, fondato in Confindustria nel 1954, riconosciuto dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano -n.d.r.) lo nomina referente regionale per il Pikleball e membro della Commissione nazionale.

“Dalla nostra nascita cinque anni fa, concentriamo i nostri sforzi nella promozione del Tennis Tavolo, portando e sviluppando i progetti federali di sport e salute o semplicemente incontri nelle piazze e con gli studenti e studentesse, dalle scuole primarie all’università. Proprio grazie a questa campagna di sensibilizzazione, si è registrato un crescente interesse sia per le attività svolte da UTOPIA SPORT, sia per lo sport principale che pratichiamo.

Questo ci fa ben sperare in un futuro di maggiore diffusione del nostro campo di intervento, tanto nella comunità vernolese quanto in quelle limitrofe, perché siano spinte ad avvicinarsi a questa appassionante disciplina, e affinché si possa raccogliere sempre più adesioni, soprattutto da bambini, donne e disabili, in quanto con l’avvento della pandemia abbiamo, purtroppo, avuto un calo significativo di iscrizioni.

Attualmente siamo impegnati con la divulgazione della LIS-Lingua Italiana dei Segni, in vari comuni della provincia di Lecce, offrendo corsi di formazione avvalendoci della disponibilità di mia sorella Grazia, che è una formatrice esperta della materia.

Collaboriamo, inoltre, nella raccolta di beni di prima necessità con tutte le associazioni di volontariato sportive e /o culturali, mettendo a disposizione il nostro tempo, la passione, le competenze e la gran voglia di fare e donare a chi avesse bisogno di supporto e stimoli per superare i momenti piccoli e grandi di difficoltà, che la vita non risparmia proprio a nessuno”.

Termina con queste significative esternazioni la nostra chiacchierata con Giampiero Turco, che ringraziamo per la sua disponibilità e cortesia nel raccontarsi e raccontare circa la Associazione ASD UTOPIA SPORT.

Nei suoi occhi leggiamo l’orgoglio e la soddisfazione di un uomo che sa di poter impiegare il tempo, con sacrificio e abnegazione, suo e di tutti i soci e socie dell’associazione, per far conoscere e crescere una realtà associativa di giovane tradizione, ma che ha già saputo imporsi come Ente di promozione di politiche solidali e dell’importanza di praticare uno o più sport, non solo per assecondare quanto hanno saputo verbalmente tramandarci i nostri antenati romani conquistatori del mondo e avvezzi alle pratiche sportive, che nella nobile e dotta lingua latina recitavano “Mens sana in Corpore sano”, ma anche perchè lo sport è momento di aggregazione, di integrazione, di inclusione, tra pari e tra le diverse generazioni.

Lo sport annulla le barriere costituite dalle diverse etnie, credi religiosi, culture, accogliendo nelle sue molteplici discipline tutte le abilità, anche le diversità, attorno alle quali si creano spesso aloni di ignoranza e diffidenza.

Ricorderemo in tanti la celebre poesia di John Donne, “Nessun uomo è un’isola”, i cui versi significativi invitano a riflettere sui valori della fratellanza universale e sull’importanza di non lasciare nessuno da solo di fronte alle difficoltà, cercando si restare uniti nelle avversità.

Ecco, UTOPIA SPORT, attraverso il lodevole impegno dei suoi soci, ha fatto di tutto ciò una missione, volta a divulgare l’importanza della conoscenza, che è l’artefice di quell’abbattimento di barriere mentali e architettoniche che in una società evoluta del XXI secolo non devono più esistere, nè visibili nè invisibili all’occhio umano, quello di una umanità che deve concorrere al rispetto di tutte le diversità, di qualunque genere ed entità esse siano.

Solo così potremmo ambire a vivere in un mondo a misura di essere umano, dove il progresso e l’Intelligenza Artificiale, devono servire da ausilio ai bisogni dell’uomo, ma non di certo sostituirsi alla sensibilità, alla delicatezza, alle emozioni, ai sentimenti che soltanto un cuore umano può nutrire verso un altro cuore umano.

UTOPIA SPORT ha una pagina Facebook nel quale sono socializzate in tempo reale tutte le attività poste in essere, per chi volesse aderirvi o semplicemente sostenerle con ogni forma di partecipazione possibile.

Leccecronaca.it è fiera di essere partner di cotanta eccellenza umana e sportiva sul territorio salentino!

Category: Costume e società