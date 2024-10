DI RITORNO DA SEUL, DOPO IL PREMIO NOBEL VINTO DA HAN KANG

(Rdl) ______

Un’incredibile coincidenza lega l’Italia alla recente assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura alla scrittrice sudcoreana Han Kang. Pochi giorni prima dell’annuncio, Stefano Donno, editore de I Quaderni del Bardo edizioni, e il Presidente della casa della Poesia di Como ODV Laura Garavaglia erano ospiti d’onore al KS World Poetry Festival, al KC International Literary Prize, e al Ks Suwon International Poetry Award.

La presenza italiana (dall’8 al 18 ottobre 2024 a Seoul e Suwon in Sud Corea) a questi importanti eventi poetici sottolineano l’attenzione crescente verso la letteratura coreana in Italia e, al contempo, rafforza i legami culturali tra i due Paesi. La coincidenza dell’assegnazione del Nobel a Han Kang, autrice già pubblicata in Italia da Adelphi, rende questo momento ancora più significativo.

“Essere a Seoul pochi giorni prima di questo storico riconoscimento è stata un’esperienza indimenticabile” afferma Stefano Donno. “La Corea del Sud è un paese con una vibrante scena letteraria e siamo orgogliosi di aver contribuito a far conoscere al pubblico italiano alcuni dei suoi poeti più rappresentativi”.

La partecipazione ai KS World Poetry Festival, al KC International Literary Prize, e al Ks Suwon International Poetry Award ha permesso a Donno e al Presidente della casa della Poesia di Como ODV di incontrare scrittori, editori e appassionati di poesia coreani, creando nuove opportunità di collaborazione e scambio culturale.

“Questo premio Nobel è un’ulteriore conferma del valore della letteratura coreana e del suo impatto sulla scena letteraria internazionale”, aggiunge il Presidente della casa della Poesia di Como ODV. “Siamo convinti che questo riconoscimento darà una nuova spinta alla diffusione della poesia coreana in Italia e in Europa”.

