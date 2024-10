LE REGINE DELLE POKER ROOM: LE DONNE CHE HANNO STRAVOLTO LE REGOLE E SFONDATO I JACKPOT

Sebbene oggi sia comune vedere uomini e donne condividere i tavoli da gioco nei casinò, è importante ricordare che non è sempre stato così. Nel passato, le donne hanno dovuto lottare contro pregiudizi e stereotipi in una società che le escludeva da lavori considerati maschili e dai luoghi di gioco non adatti a loro. Il panorama pokeristico odierno è ora più egualitario e lo dimostrano queste dieci giocatrici di poker professioniste dal successo indiscusso.

Donne nel poker: ieri e oggi

Dalla clandestinità delle Faro Ladies nel 18esimo secolo, che si riunivano in segreto per giocare a faro, fino alla prima giocatrice professionista come Eleonor Dumont e l’iconica Poker Alice nel Wild West del 19esimo secolo, il mondo del poker è cambiato e si è arricchito di stelle del calibro di Jennifer Harman, Vanessa Selbst, Liv Boeree e molte altre, che hanno dimostrato che le donne possono dominare anche i tavoli da poker più prestigiosi e affrontare le controparti maschili con successo al poker online e in agguerriti tornei dal vivo.

Jennifer Harman

Jennifer Harman (nella foto) è una rinomata giocatrice di poker professionista con due braccialetti della World Series of Poker (WSOP) all’attivo. Conosciuta per le proprie abilità nel No-Limit Hold’em e Pot Limit Omaha, Harman ha guadagnato milioni in vincite di tornei. La giocatrice è anche entrata a far parte della Poker Hall of Fame.

La carriera di Harman è iniziata da adolescente, giocando partite segrete nella località di Reno. Nonostante fosse una delle poche donne nei giochi high-stake, si è guadagnata velocemente una reputazione per le sue abilità e la sua tenacia. Uno dei suoi momenti più memorabili è stata la vittoria nel 2002 all’evento Pot-Limit Omaha nei WSOP, quando si aggiudicò una vincita di 5,000 dollari battendo alcuni dei più grandi giocatori al mondo.

Vanessa Selbst

Vanessa Selbst è considerata una delle più grandi campionesse di poker di tutti i tempi. Ha conquistato 3 braccialetti della WSOP ed è riuscita ad accumulare oltre 11 milioni di dollari in guadagni dai tornei in diretta. La giocatrice, conosciuta per il suo stile di gioco aggressivo, ha anche raggiunto significanti successi nelle partite high-stake.

Lo stile di gioco di Stelbst è famoso, così come la reputazione della sua intensa preparazione. Prima di un torneo importante la giocatrice esamina centinaia di mani e studia i suoi avversari in maniera estensiva. La sua vittoria al NAPT Mohegan Sun nel 2010 è stata particolarmente drammatica, perché ha dovuto superare un’enorme deficit di chip per vincere il titolo.

Liv Boeree

Liv Boeree è una giocatrice di poker britannica che ha vinto l’evento principale dell’European Poker Tour (EPT) a San Remo nel 2010. Questo l’ha portata a un immediato successo. Nella sua carriera ha guadagnato più di 3 milioni di dollari nei tornei in diretta ed è conosciuta per un approccio strategico e il suo lavoro come commentatrice e ambasciatrice.

Annette Obrestad

La norvegese Annette Obrestad si è guadagnata il successo grazie alla vittoria all’evento principale del WSOP nel 2007. All’epoca diciottenne, è diventata la giocatrice più giovane di tutti i tempi a vincere un braccialetto del torneo mondiale. Le sue vittore nei tornei live ammontano a più di 3 milioni di dollari in vincite e questo grazie alla sua abilità nel poker online e alle sue strategie innovative.

Kathy Liebert

Kathy Liebert è una prominente giocatrice di poker americana. Liebert è riuscita negli anni ad accumulare fino a 6 milioni di dollari nei tornei in diretta. La giocatrice ha vinto un braccialetto WSOP ed è conosciuta per una consistente performance ai tornei, inclusi cash games e numerosi eventi ad alto profilo.

Maria Ho

Maria Ho è un’esperta giocatrice di poker professionista e commentatrice con più di 4 milioni di dollari di guadagni in tornei live. Giocando agli eventi del WSOP ha partecipato a numerose deep run. È famosa per il suo approccio analitico al gioco e per le sue apparizioni in TV come personalità del gioco.

Loni Harwood

Loni Harwood ha conquistato due braccialetti e supera i 4 millioni di dollari nelle vincite ai tornei live. Le sue vittorie includono incredibili chiusure in tornei rinomati. La sua performance sempre consistente e le sue tecniche innovative contraddistinguono la sua carriera. Uno dei momenti più importanti è stata la sua vittoria al campionato nazionale degli WSOP nel 2013, dove ha dovuto battere un tavolo da gioco di fantastici professionisti per aggiudicarsi il titolo. Questo successo ha stabilito la sua reputazione come una delle principali giocatrici femminili del gioco.

Conclusione

Nel competitivo mondo del poker, queste donne eccezionali sono riuscite a rompere stereotipi e creare nuovi standard grazie alla loro tenacia e alle loro abilità. Dallo strategico guizzo di Jennifer Harman fino allo stile aggressivo di Vanessa Selbst e l’approccio analitico di Liv Boeree, ognuna di queste giocatrici ha lasciato un segno indelebile nel gioco del poker. Continuando a ispirare generazioni future, queste pioniere hanno dimostrato che determinazione e talento non conoscono genere, provando che il poker è un gioco che può essere dominato da chiunque, indipendente dal proprio background e genere.

