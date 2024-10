MASSIMO MANERA PROSCIOLTO DALL’ACCUSA DI STALKING. UN SUO POST SU FACEBOOK E UN COMUNICATO DEL SUO AVVOCATO CHIUDONO UNA VICENDA PRIVATA TUTTA QUANTA VISSUTA PUBBLICAMENTE SUI SOCIAL

(Rdl) ______ “FINALMENTE È FINITA!!!” – ha scritto in cima al post appena pubblicato sul suo diario di Facebook Massimo Manera, 60 anni, ex presidente della Fondazione Notte della Taranta ed ex sindaco di Sternatia.

Era indagato dal mese di maggio del 2023 con l’ipotesi di reato di atti persecutori nei confronti della ex convivente, dalla quale si era separato a ridosso di San Valentino 2022, annunciandolo pubblicamente con un post su Facebook che ebbe vasta risonanza mediatica e dalla quale era stato poi denunciato.

Oggi Manera fa parlare il suo avvocato Stefano De Francesco ______

Per conto del mio cliente, riporto quanto segue.

Ieri pomeriggio il Tribunale di Lecce – Giudice Dott. Malagnino – ha escluso che Massimo Manera si sia reso responsabile del reato di “stalking” nei confronti della sua compagna: la sentenza ha dichiarato non doversi procedere per tale delitto, derubricato nella contravvenzione di “molestie” dichiarata estinta con il pagamento di una modesta oblazione (€ 339).

Analoga soluzione, peraltro, era già stata prospettata anche dal Giudice dell’Udienza Preliminare, sia pur con ordinanza interlocutoria, non condivisa dalla Procura.

L’avv. Manera, per mio tramite, intende rappresentare di non aver mai avuto dubbi sul suo comportamento che mai è stato volto a procurare del male alla donna che lo ha denunciato. Egli, pur avendo sofferto in maniera profondissima per l’accusa, fortemente infamante, mossagli, è convinto di essersi sempre comportato come una “persona perbene”.

L’avv. Manera ribadisce di aver sempre avuto fiducia nella Magistratura e intende ringraziare le tantissime persone che, in questo lungo periodo, gli sono state vicine, consentendogli di affrontare – seppure con grande difficoltà – il lunghissimo periodo di sofferenza.

Egli spera che questa dolorosissima pagina della sua vita possa essere definitivamente chiusa. _______

LA RICERCA nel nostro articolo del 6 febbraio 2022

