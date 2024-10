GLI EVENTI MALDARIZZI APPRODANO A LECCE PORTANDO UNA VENTATA DI NOVITÀ ED ENTUSIASMO

Rdl______Oggi e domani nella sede Maldarizzi di viale Portogallo a Lecce è in corso l’evento Privè Maldarizzi.

Due giorni di promozioni e offerte dedicate valide solo in questo fine settimana in un contesto ricco e corredato da musica, animazione per bambini con gonfiabili e Truccabimbi, e punti ristoro con caffè, spritz, crepe dolci e salate, panini e birre artigianali.



All’ingresso, inoltre, potrete registrarvi e partecipare all’estrazione della finale di X-factor come pubblico e alla ruota della fortuna con vincita immediata di gadget Maldarizzi.

Ma tutto questo è solo un contorno, seppur straordinario, alla affidabilità e garanzia di una grande azienda come Maldarizzi che su Lecce sta dimostrando un enorme interesse creando una reale e concreta opportunità di crescita così come ci conferma il brand manager MG Gianni Contegiacomo (nella foto) che a leccecronaca.it dichiara “Un evento che abbiamo deciso di replicare a Lecce dopo il grande successo avuto nella sede di Modugno. Un evento che già dalle prime battute registra entusiasmo e partecipazione.”



Per accedere all’evento basta registrarsi a questo indirizzo

https://bit.ly/4glI7qC



Category: Costume e società